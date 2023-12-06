Erreurs, bugs, questions - page 796
Les montants gelés pour l'utilisation du réseau claud sont accumulés pendant la nuit, puis retirés en une seule opération.
Ceci afin d'éviter de multiplier les petits montants par de multiples passages.
Ok. Est-il possible de voir le coût approximatif des agents dans MT avant de commencer l'optimisation ? Il s'avère maintenant que vous commencez l'optimisation et que vous n'avez aucune idée du montant qui vous sera facturé.
Voir les questions et réponses sur les frais, vous pouvez estimer le coût approximatif :
Quel est le coût par unité de RP par unité de temps ?
Le coût d'un agent de test travaillant avec PR=100 pendant une heure est fixé à 0,01 crédits. Un quantum est considéré comme une unité de travail, qui est définie comme un agent travaillant avec PR=1 pendant 1 ms (1 milliseconde). Ainsi, le coût par quantum est de :
Le tableau montre le coût du fonctionnement continu pendant 1 heure et pendant 1 mois d'un agent de test à noyau unique avec PR=100.
Le nombre optimal d'agents de test est égal au nombre de cœurs. Si l'ordinateur possède un processeur à 4 cœurs, 4 agents seront installés par défaut, le coût sera donc 4 fois plus élevé.
La location de 100 agents ayant une cote RP de 100 pendant une heure coûte 1,00 crédit/dollar.
Puis-je voir le PR de mes agents locaux pour estimer la performance d'une seule passe de test à PR100 ? MT5 peut-il effectuer lui-même un tel passage et en estimer le coût ?
Les gars - regardez l'indicateur. Ce n'est pas du dessin. Je transfère le code de 4 à 5. J'ai le championnat qui arrive et j'ai peur de ne pas y arriver...
Je pense que je fais bien les choses. Sur 4, il fonctionne comme il se doit.
Je l'ai mis sur le graphique EURUSD sur H1.
Les indicateurs sont dans la remorque. Description sur cette page et la page suivante.
Mes dernières modifications du code sont dans le trailer.
Merci.
La recherche dans le forum n'a pas permis de trouver une réponse à la question suivante.
Existe-t-il une option de débogage en mode test ? C'est-à-dire que j'exécute l'EA dans le testeur de stratégie pour le tester, je fixe des points d'arrêt et je peux le déboguer étape par étape en utilisant le testeur de stratégie.
Si oui, comment puis-je l'utiliser ?
Si ce n'est pas le cas, est-il prévu de mettre en place cette fonctionnalité ?
De temps en temps (rarement), une erreur se produitBien que les deux agents locaux soient prêts
Les gars - regardez l'indicateur. Ce n'est pas du dessin. Je transfère le code de 4 à 5. J'ai le championnat qui arrive, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire...
C'est ça ?
J'ai deux questions.
- Pourquoi avez-vous changé le calcul du 4 dans le code ?
- Que montre cet indicateur ? Comment trader avec lui ?