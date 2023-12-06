Erreurs, bugs, questions - page 793

marketeer:
Comment exécuter l'optimisation en utilisant des agents dans le nuage ? Le nuage est connecté, les nuages en 4 pièces sont prêts à être écrits. Dans le menu contextuel, l'option Use -> Mql5 Cloud Network est activée. Cependant, lorsque l'optimisation commence, seuls les agents locaux travaillent et les agents du nuage écrivent tous les échecs.
Avez-vous mis à jour votre terminal ? Quelle construction ? J'ai eu ce problème avec les agents du réseau. Jusqu'à ce que je mette tout à jour, ça ne fonctionnait pas.
 

Suis-je le seul ?

 
Cela n'a pas été le cas depuis longtemps.

Les mains sont droites et les marques sont apparues, je ne sais plus quand.

 
Karlson:
Le journal de bord ne montre pas pourquoi un fichier ? Parce qu'il semble être allumé, connecté...
J'ai mis à jour le terminal - ça a marché. Et même prétendument prooptimisé, mais maintenant, en double-cliquant sur une exécution particulière, pour une raison quelconque, le testeur se bloque : le journal indique qu'une seule passe a commencé, le bouton Stop est zadizeyblen, la barre de progression est vide, rien ne se passe. Le reste du terminal fonctionne.
 
Ouais... on écrit depuis trois pages maintenant. Même chose.
 
Valmars:

C'est étrange d'entendre cela de la part du principal développeur. Extrait du manuel d'utilisation du terminal :

Le niveau de marge est le rapport en pourcentage entre le montant des fonds disponibles sur un compte donné et le montant de la marge (Fonds / Marge * 100) ;

Il s'avère que j'avais tort. Désolé pour l'évaluation superficielle, je ne regardais pas attentivement.

Le graphique de test montre en fait le niveau de marge, et non la charge sur le compte.

La bonne réponse est que le niveau de marge était en baisse car le cours de l'action d'IBM est passé de 125 à 208 dollars depuis 2010, ce qui a dépassé la croissance du dépôt. Comme la marge dans les CFD dépend de la valeur de l'actif, l'exigence de marge a augmenté à mesure que le prix de l'actif augmentait. Dans ce cas, l'augmentation du prix de l'action a été beaucoup plus importante que l'augmentation du bilan.

 

Avez-vous vu cette RP ? !

Je vais me réveiller millionnaire demain...

 
Ashes:


Avez-vous vu cette RP ? !

Je vais me réveiller millionnaire demain...

Cette erreur ne concerne que l'affichage, elle n'affecte pas les finances. Nous allons le réparer maintenant.
 
Il reste à faire le lien dans le post erroné pour que la personne qui le relit plus tard ne soit pas prise en défaut.

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805

 
Oui, ajouté.
