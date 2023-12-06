Erreurs, bugs, questions - page 793
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Comment exécuter l'optimisation en utilisant des agents dans le nuage ? Le nuage est connecté, les nuages en 4 pièces sont prêts à être écrits. Dans le menu contextuel, l'option Use -> Mql5 Cloud Network est activée. Cependant, lorsque l'optimisation commence, seuls les agents locaux travaillent et les agents du nuage écrivent tous les échecs.
Suis-je le seul ?
Suis-je le seul ?
Cela n'a pas été le cas depuis longtemps.
Les mains sont droites et les marques sont apparues, je ne sais plus quand.
Le journal de bord ne montre pas pourquoi un fichier ? Parce qu'il semble être allumé, connecté...
C'est étrange d'entendre cela de la part du principal développeur. Extrait du manuel d'utilisation du terminal :
Le niveau de marge est le rapport en pourcentage entre le montant des fonds disponibles sur un compte donné et le montant de la marge (Fonds / Marge * 100) ;
Il s'avère que j'avais tort. Désolé pour l'évaluation superficielle, je ne regardais pas attentivement.
Le graphique de test montre en fait le niveau de marge, et non la charge sur le compte.
La bonne réponse est que le niveau de marge était en baisse car le cours de l'action d'IBM est passé de 125 à 208 dollars depuis 2010, ce qui a dépassé la croissance du dépôt. Comme la marge dans les CFD dépend de la valeur de l'actif, l'exigence de marge a augmenté à mesure que le prix de l'actif augmentait. Dans ce cas, l'augmentation du prix de l'action a été beaucoup plus importante que l'augmentation du bilan.
Avez-vous vu cette RP ? !
Je vais me réveiller millionnaire demain...
Avez-vous vu cette RP ? !
Je vais me réveiller millionnaire demain...
Il s'avère que j'avais tort. Désolé pour l'évaluation superficielle, je ne regardais pas attentivement.
Le graphique de test indique en fait le niveau de marge, et non la charge du compte.
La bonne réponse est que le niveau de marge était en baisse car le cours de l'action d'IBM est passé de 125 à 208 dollars depuis 2010, ce qui a dépassé la croissance du dépôt. Comme la marge dans les CFD dépend de la valeur de l'actif, l'exigence de marge a augmenté à mesure que le prix de l'actif augmentait. Dans ce cas, l'augmentation du prix de l'action a été beaucoup plus importante que l'augmentation du bilan.
Il reste à faire le lien dans le post erroné pour que la personne qui le relit plus tard ne soit pas prise en défaut.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805
Il reste à faire le lien dans le post erroné pour que la personne qui le relit plus tard ne se fasse pas prendre.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page805