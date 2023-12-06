Erreurs, bugs, questions - page 791
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ensuite, une formule simple Niveau de marge= Solde / Marge (constante). Par conséquent, avec la croissance du solde, l'augmentation du niveau de marge est obtenue.
Je vous ai donné la formule exacte (elle est l'inverse de celle que vous avez donnée) et j'ai également donné sa signification "charge de compte".
Plus la valeur de la marge * 100% / fonds propres est faible, moins la charge sur le compte est importante et plus la marge de sécurité est grande.
Cela en vaut absolument la peine - écrivez-nous.
1. Merci. J'espère que c'est correct.
2. je vous donnerai plus de détails demain, mais la situation suivante se produit maintenant.
Après avoir terminé ou arrêté l'optimisation, le bouton Start-Stop reste inactif et estompé.
Vous ne pouvez pas modifier ou démarrer quoi que ce soit sur le premier onglet, vous devez redémarrer le terminal.
Le journal montre qu'il y a eu un arrêt de l'utilisateur.
XP 32 bit, Win 7 32 bit.
Karlson 2012.08.02 00:30 # Après avoir terminé ou en arrêtant l'optimisation, le bouton Start-Stop reste inactif et estompé.
Confirmé, il y a un bug et il est très répétable. En outre, les résultats d'optimisation du conseiller expert que j'ai testé hier soir ont radicalement changé - par exemple, le nombre de transactions avec les mêmes paramètres a diminué de 4 fois. Malheureusement, je n'ai pas sauvegardé les résultats des courses d'hier et je ne peux pas en déterminer la raison - je me contente de l'affirmer pour l'instant.
Le terminal se bloque dans la nouvelle construction pendant l'optimisation
Demande d'emploi #450637
Le terminal se bloque dans la nouvelle construction pendant l'optimisation
Demande d'emploi #450637
Plus d'informations sur la génétique. Le testeur, pour une raison quelconque, croit avec arrogance qu'avec des milliards de variantes, il trouvera la meilleure en 1280 passages. Et il s'arrête après ça ! Le convaincre de compter traditionnellement au moins 10 000 variantes ne fonctionne pas... La recompilation etc. n'aide pas. Quel dommage !
Non, vraiment, que faire ? Je ne peux pas l'arrêter du tout.
Karlson 2012.08.02 00:30 # Le bouton Start-Stop reste inactif et s'estompe après avoir terminé ou en arrêtant l'optimisation.
Je confirme que le bug est là et qu'il est très bien répétable. En outre, les résultats de l'optimisation de l'EA que j'ai testé la nuit dernière ont radicalement changé - par exemple, le nombre de transactions avec les mêmes paramètres a diminué de 4 fois. Malheureusement, je n'ai pas sauvegardé les résultats des courses d'hier et je ne peux pas en déterminer la raison - je ne fais que constater les faits pour le moment.
Oui, le bug est terrible. Chaque fois que vous rechargez le terminal est inhabituel ))))
Je venais de fixer le nombre d'opérations et de transactions (cela fonctionne correctement) et j'avais l'espoir de tout retester, mais j'ai échoué ;))
Aujourd'hui en plus :
Plus d'informations sur la génétique. Le testeur, pour une raison quelconque, croit avec arrogance qu'avec des milliards de variantes, il trouvera la meilleure en 1280 passages. Et il s'arrête après ça ! Le convaincre de compter traditionnellement au moins 10 000 variantes ne fonctionne pas... La recompilation etc. n'aide pas. Quel dommage !
Non, vraiment, que faire ? Je ne peux pas l'arrêter du tout.