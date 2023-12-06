Erreurs, bugs, questions - page 668
Si vous vous concentrez sur les couleurs dans le tumblr de Price, il semble y avoir une confusion.
//---
Le bouton Acheter est bleu. Par conséquent, les prix auxquels vous pouvez faire une offre doivent également être bleus. Maintenant, c'est l'inverse et il faut travailler dur pour s'y habituer et il est peu probable que cela fonctionne. C'est une nuance psychologique. )))
D'après les informations relatives à la pile de prix dans l'aide, la mise en page du test devrait ressembler à ceci :
//---
Cependant, lors de la réalisation d'une transaction, le journal du conseiller expert affiche un message, à partir duquel on peut voir que, bien qu'il y ait un prix dans la requête, c'était le plus proche dans la profondeur de marché :
le résultat est aucun prix (0.000) :
et la fonction de commerce renvoie faux:
//---
Dans le journal, nous pouvons voir qu'il y a eu une tentative d'ouvrir une position à un prix nul :
mais la position a néanmoins été ouverte au prix actuel.
//---
Si ces informations ne suffisent pas à déterminer quelle partie est en faute, j'écrirai au Service Desk.
Pouvez-vous me dire comment supprimer un ordre en attente ?
trReq.order=ordre_ticket ;
trReq.type=TRADE_ACTION_REMOVE ;
OrdreEnvoi(trReq,trRez) ;
Mon compilateur me donne : TRADE_ACTION_REMOVE can't convert enum
et 2 fois la même erreur.
J'ai déjà essayé la même chose avec la mise à zéro :
trReq.symbol =Symbol() ; //NULL
trReq.magic =MAGIC ; //0
trReq.volume =0.0 ;
trReq.type =0 ;
trReq.price =0.0 ;
trReq.sl =0.0 ;
trReq.tp =0.0 ;
trReq.type_time =0 ;
trReq.expiration=0 ;
ne fonctionne pas. build 597.
Donnez-moi un exemple complet, s'il vous plaît. Merci d'avance.
...
Donnez un exemple complet, s'il vous plaît. Merci d'avance.
Il existe un exemple complet dans la bibliothèque standard. Fonction OrderDelete(). Il dispose d'une documentation. Vous pouvez également y prendre des fonctions pour toutes les opérations de trading.
À quoi sert de tronquer une chaîne de caractères lorsque vous la définissez comme paramètre externe ?
chaîne de caractères d'entrée - 105 caractères maximum peuvent être spécifiés, s'ils sont plus nombreux, ils seront tronqués à droite.
construire 597
veuillez me dire pourquoi le code suivant ne trouve pas la fenêtre correspondante (j'ai vérifié, la fenêtre avec cette classe existe)
Il semble qu'il y ait une sorte d'erreur dans
Avec le code de retour 10008 (commande passée), cette méthode renvoie false.
L'ordre est finalement exécuté.
De ce fait, plus que le nombre requis d'ordres ont été ouverts sur le compte de démonstration.
Et le journal du conseiller expertDites-moi, s'il vous plaît, quand peut-il y avoir une situation où un ordre de marché a été placé sur le serveur mais n'a pas été exécuté (même partiellement) ?
Le même problème est décrit au tout début de la page. Il est décrit ici : https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page679#comment_164002. Aucune réponse n'a encore été donnée.
//---
Où votre compte de démonstration est-il ouvert ?
1. Je suis en retard pour voir ce fil de discussion.
2. À A*****i.
J'ai posté ce message dans la rubrique "humour" du forum 4, mais je pense qu'il devrait également figurer ici :
Je suis en train d'analyser les vols des conseillers experts (MT5) et j'ai trouvé ceci dans les logs... Où... dans le DC ? ??