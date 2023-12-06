Erreurs, bugs, questions - page 674

MetaDriver 2012.03.20 16:17
220Volt:
De même, l'opéra.
Je suis bien dans FF.

J'ai FF 8, même problème

 
Peut-être que le système de New Ratings est tordu. Peut-être qu'ils le testent. Bien qu'ils devraient le tester d'abord avant de le lancer. ))
 
Urain:

J'ai FF 8, même problème

FF 11 est OK.
 
Chrome. Vide.
 
220Volt:
De même, l'opéra.
Ça marche pour moi. Firefox 11.
 

Si vous cliquez sur "plainte", vous ne pouvez rien saisir dans le champ "commentaire".

Il y a un problème avec le moteur du forum

 
abolk:

si vous cliquez sur "plainte", vous ne pouvez rien saisir dans le champ "commentaire".

vous ne pouvez saisir que 150 caractères si vous avez sélectionné "Autre".
 
sergeev:
FF 11 tout est ok
également 11
 

Savez-vous si ce sont toutes les paires que je peux utiliser ou s'il y en a d'autres ?

Par exemple EURGBS, EURCHF ?

 
Par exemple EURGBS, EURCHF ? <br / translate="no">.

Situé dans l'onglet Croix

