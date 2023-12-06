Erreurs, bugs, questions - page 664
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Connecté au serveur AlpariFS-MT5 pour tester l'Expert Advisor dans différentes conditions. Le type d'exécution était initialement EXECUTION_MARKET - Exécution des ordres par marché. J'ai réussi à ouvrir/fermer des positions en utilisant mes panneaux de négociation. J'ai ensuite découvert que la profondeur de marché était disponible dans le menu contextuel du graphique. Je l'ai ouvert et j'ai découvert qu'il était possible d'effectuer des opérations d'achat/vente. A titre de test, j'ai acheté une position et je l'ai fermée dans la profondeur du marché. Après cela, le type d'exécution du compte a été changé en EXECUTION_EXCHANGE. Ceci est clarifié dans MQL5 et il n'y a que deux options dans la liste déroulante de la fenêtre d'ordre (F9) : Exécution d'échange et Ordre en attente. Essayer de se connecter à nouveau ou recharger le terminal n'a pas résolu le problème. Et maintenant le type d'exécution sur le compte de démonstration reste toujours EXECUTION_EXCHANGE.
J'ai contacté le service d'assistance d'Alpari, décrit le problème et apporté des précisions :
//---
Anatoly | 17:55
Ai-je bien compris que sur les comptes de démonstration pour MT5, à l'heure actuelle, l'option EXECUTION_MARKET doit être en place ?
Sergey | 17:56
Oui, c'est exact.
//---
On dirait que c'est un bug.
Question supprimée. J'ai reçu une réponse claire aujourd'hui :
Le type d'exécution a été modifié juste hier et nous n'avons pas eu le temps de le notifier parce que les tests n'étaient pas terminés.
Cette exécution sera désormais permanente.
Le fait est que nous ne soutenons que la plate-forme de marque. Dans le cas contraire, il se peut que vous soyez simplement refusé et qu'on vous demande d'installer d'abord notre version.
Techniquement, il n'y a aucune différence entre les deux.
//---
Si je peux me permettre, brièvement, parce que je ne comprends pas bien. Y a-t-il des différences entre ces versions ou non ? Existe-t-il un autre moyen de demander l'exécution d'une opération commerciale avec le type EXCHANGE? S'il vous plaît, indiquez-moi où le lire, car je ne peux pas le comprendre ou le trouver par moi-même.
Si je peux me permettre, brièvement, car je ne comprends pas bien. Y a-t-il des différences entre ces types d'exécution ou non ? Le type d'exécution EXCHANGE nécessite-t-il une autre façon d'émettre une demande de transaction? S'il vous plaît, dites-moi où le lire.
Ça m'est venu comme ça. MARKET - pour le FOREX, EXCHANGE - pour le FOREX. Il ne devrait pas y avoir d'autres différences. Essayez de faire rebondir des instruments de différentes catégories et voyez les résultats.
J'ai compris. Alternativement : MARKET est pour le forex, EXCHANGE est pour la bourse. Il ne devrait pas y avoir d'autres différences. Essayez de sauter par des symboles de différentes catégories et voyez les résultats.
Par catégorie d'instruments de la fenêtre Symboles? Tous les instruments (51) monnaies sont là. Et les métaux aussi : l'or et l'argent. Type d'exécution EXCHANGE. L'Aide n'en parle pas beaucoup. Il y a des exemples pour tous les types, mais pas pour celui-ci. Peut-être que j'ai mal compris. Dois-je me laisser guider par le guide des prix ? Si c'est le cas, il y a quelques informations dans l'aide, mais alors la différence d'approche semble être significative.
//---
Lorsque j'essaie d'ouvrir une position, elle s'ouvre, mais la fonction de la bibliothèque standard renvoie faux. Le code de retour est 10008. ))Ceci n'est possible qu'en mode EXCHANGE.
tol64:
По категориям инструментов окна Символы? Там все инструменты (51) валюты. Ну и металлы ещё: Золото и Серебро. Тип исполнения EXCHANGE. В справке что-то скудно об этом... Для всех типов примеры есть, а для этого нет. Может я неправильно понимаю. Там на Стакан цен нужно ориентироваться? Если да, то кое-какая информация есть в Справке, но различие тогда существенное получается в подходах.
J'avais supposé qu'Alpari proposait également des instruments boursiers. Eh bien, alors ma version nécessite une réflexion plus approfondie :) Bien que... Personne n'empêche le support technique d'Alpari d'appeler tous les types d'exécution un échangeur pour plus de simplicité. Par exemple, le terminal présente une répartition des devises en devises principales et devises croisées. VTB24, jusqu'à récemment, avait toutes les devises dans la catégorie des majors. Pour simplifier les choses, pour ainsi dire. Peut-être qu'Alpari fait la même chose, par exemple, il dit que
Exécution de la bourse
Dans ce mode, les opérations commerciales effectuées dans le terminal client sont transférées à un système de négociation externe (bourse). Les opérations commerciales sont effectuées aux prix des offres actuelles du marché.
Et voici la confirmation de ma version. J'aime :)
Lorsque vous essayez d'ouvrir une position, elle s'ouvre, mais une fonction de la bibliothèque standard renvoie faux. Le code de retour est 10008. ))
Il ne fonctionne qu'en mode EXCHANGE.
(C'est cool. Le poste est ouvert. Et il revient"Commande passée".
C'est drôle. Ça ouvre, comme, une position. Et il revient"Commande passée".
Et puis, après l'ouverture, si on ne touche à rien, il y a de temps en temps un message d'erreur dans le journal :
//---
Les transactions ont été effectuées cette fois en mode manuel dans la pile de prix. Je veux vraiment apprendre à l'utiliser, mais je n'ai pas encore trouvé comment. J'ai parcouru tout le forum. Il existe des discussions sur la pile de prix, mais rien sur la façon de l'utiliser correctement. Et si la programmation est bonne, en mode manuel, on ne sait même pas ce qui se passe. Cela devrait-il être couvert par l'aide, comme c'est le cas pour les transactions avec d'autres types d'exécution ?
//---
Je vais essayer d'installer la version du site Alpari plus tard, peut-être que c'est là que se situe le problème ?
Et puis, après l'ouverture, si on ne touche à rien, il y a de temps en temps un message d'erreur dans le journal :
Je peux supposer (version numero uno) que les messages d'erreur arrivent parce que les transactions effectuées dans le terminal client ne sont pas transmises au système de négociation externe.
Mettez quelques autres ordres en attente. La fenêtre de prix se présente comme suit :
//---
Je peux supposer (ma version) que les messages d'erreur sont dus au fait que les opérations exécutées dans le terminal client ne sont pas transmises au système de négociation externe.
Mettez quelques autres ordres en attente. Le tarif se présente comme suit :
"Non, soit je suis un idiot, soit mes skis ne bougent pas" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890(seulement la première phrase :] ).
Il s'avère que la paire de devises EURUSD a un price pad ? - "Pour de tels tampons, vous avez un double problème" (c) S. Bezrukov :)
La paire de devises EURUSD semble-t-elle avoir une fenêtre de prix?