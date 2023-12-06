Erreurs, bugs, questions - page 663
Bon après-midi.
Comment puis-je accéder à la valeur de l'indicateur iADX intégré ? C'est-à-dire à sa valeur il y a un nombre donné de barres ? Dans mql4, cela se fait en réglant le paramètre shift.
Merci déjà.
Il y a une position ouverte et son volume est de 14 lots. ...
Comment ouvrir une position de marché de 14 lots ? J'ai essayé d'ouvrir 2 positions de marché de 5 lots chacune, la deuxième a reçu la réponse "[pas assez d'argent]". Si vous augmentez l'effet de levier à 1:500, la deuxième s'ouvrira également.
Ouvrez un compte de démonstration avec des fonds suffisants. Pour expérimenter avec de grands volumes de limites. Par exemple, 1 000 000. :)
Vous pouvez simuler les limites en définissant vos propres valeurs, mais j'ai besoin de savoir comment le serveur réagit à ces demandes.
Merci.
Cette question s'est posée. Le serveur du concours est-il maintenant disponible pour les tests avec les mêmes restrictions que sur le concours(Volume Limit 15 lot / Volume Max 5 lot) ? J'ai essayé de me connecter à l'ancien compte, mais il n'y a pas de connexion au serveur. J'ai cherché sur tous les serveurs où Metatrader 5 est disponible pour le trading, mais je n'ai pas trouvé de limite devolume, et j'ai besoin de le tester.
Vous pouvez vous connecter à n'importe quel compte d'ATC 2012 et obtenir toutes les restrictions pour les tests. Voici un exemple de la connexion au compte du participant https://championship.mql5.com/2011/ru/users/tmt0086.
Non, j'ai compris, je voulais dire comment ouvrir le marché de plus de 5 lots par un symbole dans les conditions du championnat ? Ou est-ce que ce n'est pas possible ?
Je peux voir les restrictions. Je me connectais à mon compte de concours. Je voulais faire un test en temps réel.
Le serveur n'est donc disponible que pour les tests dans le testeur ?
En pièces détachées. 14 lot = 5 + 5 + 4
C'est comme ça que je fais.
dépôt 10 000
effet de levier 1:100
La deuxième position pour 2 lots s'ouvre, mais pas pour 3 lots.
Vous devez donc d'abord augmenter le compte et ensuite déjà acheter/vendre plus. :) Je ne posais pas la question en fonction du montant des fonds initiaux.
Sans aucun doute, votre réponse est claire. En étudiant les règles du Championnat précédent, je suis arrivé à une conclusion : vous pouvez ouvrir jusqu'à 15 lots par des ordres de marché et en attente, et si ma stratégie n'implique pas l'utilisation d'ordres en attente, alors au début du Championnat avec un dépôt de 10 000, ma limite de position ouverte sera de 7 lots (5+2). Si le dépôt continue de croître, après un certain temps, cette limite peut augmenter jusqu'à 15 lots (5+5+5). N'est-ce pas ?
Peut-être ai-je mal posé la question, en y mettant votre citation, mais en général, je pensais obtenir une réponse des organisateurs également.