Erreurs, bugs, questions - page 670
Est-il prévu de remanier la grille de Gann ? Il est absolument impossible de l'utiliser : ni manuellement, ni par extrémums, comme dans MT4, je ne peux l'étirer ou le fixer correctement - en passant de TF à TF, la taille des cellules change, il n'y a pas de liaison fixe ! Ou peut-être que je ne comprends pas quelque chose...
Seuls les métaux sur Alpari n'affichent pas les barres et les OHLC, tous les autres sont corrects. Les devis sont envoyés, les commandes sont passées. J'ai déplacé le terminal dans un nouveau dossier, ça n'aide pas. Où peut se trouver l'erreur ? W7 64
J'ai le même problème. J'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas sur le serveur. Contactez le support technique d'Alpari.
Pourquoi la colonne Volume du fichier contient-elle toujours 0 ? Et comment faire pour que le volume soit écrit ?
real_volume pour les instruments de forex ?
Essayez simplement tick_volume pour commencer.
Quelle est l'erreur que je n'arrive pas à comprendre ?
Voici le code, réduit au minimum :
Lorsque je l'exécute, parfois immédiatement ou après avoir basculé une période de graphiques, le terminal commence soudainement à ralentir et tout le journal est encombré de ceci :
Quelle est la raison, est-ce mon erreur ou une erreur dans la fonction CopyRates ?
Tous les deux.
Essayez de cette façon :
Non, malheureusement, ça n'a pas aidé.
Je l'ai écrit de la manière suivante : MqlRates rates[100] ;
Sinon, la manière suivante : MqlRates rates[ecx] ; - produit une erreur lors de la compilation.
J'ai également aimé l'idée de le déplacer vers le haut :
if (b_Flag == true) return;//ret -- réentraînement --.
mais malheureusement le résultat est le même.
D'autres idées ?
Si le nombre de barres du terminal dans les paramètres du graphique est illimité. Réduire le nombre de barres.
Ainsi sur 25 instruments. J'avais la même chose sur le 12 jusqu'à ce que je réduise le nombre de barres.
Alors, ça veut dire servir. Le terminal ne doit pas exhumer tout l' historique du disque symbole par symbole lors de la lecture de 1 bar.
Même s'il est défini comme illimité, la mise en cache doit être effectuée de manière intelligente.
--
De bons conseils en général. J'ai réfléchi - il dit "quand on change de période". Le terminal stocke donc tout en minutes, il commence à calculer les périodes manquantes, et se retrouve coincé avec une mémoire insuffisante pour les tampons.
En bref, les deux sont à blâmer. Push n'a pas acheté de mémoire, et veut beaucoup, beaucoup de paires de devises sans limite (ou à peu près sans limite).
Et MQ - ne le traite pas comme une erreur d'indicateur (comme "Erreur XXXX : ferme ta lèvre, camarade"), mais seulement comme une erreur propre.