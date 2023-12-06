Erreurs, bugs, questions - page 665
"Non, soit je suis un idiot, soit mes skis ne bougent pas" (c) S. Bezrukov http://video.sibnet.ru/video293890(juste la première phrase :] )
Il s'avère que la paire de devises EURUSD a un cachet de prix ? - "Pour de tels tampons, vous êtes deux fois dans le pétrin" (c) S. Bezrukov :)
Je ne comprends rien. )) Disons-le franchement, sans guillemets. Le marché de gré à gré ne peut donc pas être de type échange-exécution par la profondeur de marché ? Je ne sais rien du tout à ce sujet. )) J'ai obtenu une réponse à cette question :
sergeev:
Yedelkin:
Il s'avère que l'EURUSD a une profondeur de marché ?
Ils l'ont. Qu'y a-t-il de mal à ça ?
Lisez attentivement Terminal client / Profondeur du marché :
Profondeur du marché
La profondeur de marché affiche les offres et les demandes pour un instrument financier au meilleur prix actuel (le plus proche du marché). Le volume de chaque ordre est également affiché.
La profondeur de prix n' est disponible que pour lessymboles qui sont négociés en mode d'exécution en bourse.
Je ne comprends pas. )) Allons-y sans guillemets, sans détours. Le marché de gré à gré ne peut donc pas être de type échange-exécution via le livre des prix? Je n'en sais rien du tout. ))
J'en déduis des concepts généraux et de la documentation (réponse ci-dessus pour sergeev) : le marché de gré à gré NE DOIT pas être de type échange-exécution via la profondeur de marché.
Sur la base des concepts généraux et de la documentation (réponse à sergeev) : le marché de gré à gré ne peut pas être un type d'exécution d'échange via le livre des prix.
tol64:
Eh bien, j'ai déjà dit quelque chose plus tôt sur les possibilités de libre pensée de l'assistance technique. C'est comme à Moscou lors des rassemblements : ils sont d'accord sur un slogan mais parlent d'autre chose. ...S'ils ont 51 paires de devises et c'est tout, alors il ne devrait pas y avoir de lunettes. Sinon, il y aura des volumes réels au lieu de volumes fictifs. Personnellement, cela ne me dérange pas, mais tout est suspect. Ensuite, regardez à nouveau l'épisode avec Bezrukov :)
OK, on va aller au fond des choses petit à petit. ))
J'ai une nouvelle "trouvaille" :
J'ai un ordre en attente. Et au bas du graphique (j'ai expérimenté une mise à l'échelle verticale), j'ai trouvé un niveau de négociation supplémentaire. Ou même deux ou trois. Vous pouvez les voir sur la photo ci-dessus. D'où viennent-ils s'ils ne figurent même pas dans la liste ?
P.S. Et je pense que j'ai réussi avec la jauge. Je vais faire quelques expériences demain. ))
Un ordre en attente a été fixé. Et au bas du graphique (j'ai expérimenté une mise à l'échelle verticale), j'ai trouvé un niveau de négociation supplémentaire. Ou même deux ou trois. Vous pouvez les voir dans la figure ci-dessus. D'où viennent-ils s'ils ne sont même pas dans la liste ?
C'est probablement directement dans le SD.
J'ai une nouvelle "trouvaille" :
Un ordre en attente a été fixé. Et au bas du graphique (j'ai expérimenté une mise à l'échelle verticale), j'ai trouvé un niveau de négociation supplémentaire. Ou même deux ou trois. Vous pouvez les voir sur la photo ci-dessus. D'où viennent-ils s'ils ne figurent même pas dans la liste ?
A en juger par l'apparence sur la capture d'écran, il s'agit d'un niveau stop/stop. Et il n'y a aucune commande avec une telle identification dans l'histoire ?