Erreurs, bugs, questions - page 666
D'après la capture d'écran, il s'agit d'un niveau stop/stop. Il n'y a pas de commande avec cet identifiant dans l'historique ?
Ceci est reproductible avec tout nouvel ordre en attente. Il suffit de définir l'ordre et de mettre le graphique à l'échelle verticale au maximum. C'est-à-dire qu'il faut mettre la valeur inférieure à zéro.
Merci pour le message. Nous allons le corriger.
Merci.
//---
Sur les comptes avec le type d'exécution EXCHANGE, un message d'erreur est constamment enregistré :
//---
Addendum :
Au début, je pensais que cela dépendait de l'EA. Mais non, j'ai retiré l'EA du graphique et le journal est toujours rempli de ce message. Cela se passe dans le terminal sur votre site web. Et sur le terminal du site d'Alpari.
Pas de positions, pas d'ordres. Je viens de charger le terminal avec un nouveau compte d'Alpari. Qu'est-ce que ça veut dire ?
MetaDriver:
Так торговля в стакане пока не реализована, как я понимаю. Поэтому и выдаёт ошибку.
Comme si les Alpari n'étaient pas des idiots ?
La négociation dans le verre n'est donc pas encore mise en œuvre, d'après ce que je comprends. C'est pourquoi il y a une erreur.
Alors comment ont-ils pu le tester pendant plus d'un an, voire deux, sans cette fonctionnalité ?
Merde, j'ai encore oublié. Ils viennent seulement (l'autre jour) d'activer le type de compte EXCHANGE. Je me suis donc retrouvé au milieu des choses et j'ai trouvé le premier bug. )))
Je n'ai pas dit ça. ;)
:D
Il n'y a pas de propriété ACCOUNT_LIMIT_ORDERS dans la liste des index, dans l'aide. Lors d'une recherche ou d'un clic sur la propriété F1 ,ACCOUNT_LEVERAGE est mis en évidence .