Il arrive parfois qu'une erreur se produise immédiatement sans que la période soit commutée.
Je ne sais pas comment le combattre, cette variante ne fonctionne pas non plus :
Un outil par tick, même s'il fonctionne aussi n'est pas une option, car je charge 108 paires pour InstaForex :
string g_s_SymbolsTrade[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDCAD", "AUDUSD", "AUDCAD", "AUDCHF", "AUDJPY", "EURGBP", "EURCHF", "EURJPY", "NZDUSD", "AUDNZD,
"EURNZD", "EURCAD", "GBPAUD", "GBPCAD", "GBPNZD", "CHFJPY", "CADCHF", "CADJPY", "NZDCAD", "NZDCHF", "NZDJPY", "EURAUD", "GBPCHF", "GBPJPY", "AUDCZK", "AUDDKK", "AUDHKD".
"AUDHUF", "AUDMXN", "AUDNOK", "AUDPLN", "AUDSEK", "AUDSGD", "AUDZAR", "CADCZK", "CADDKK", "CADHKD", "CADHUF", "CADMXN", "CADNOK", "CADPLN", "CADSEK", "CADSGD", "CADZAR",
"CHFCZK", "CHFDKK", "CHFHKD", "CHFHUF", "CHFMXN", "CHFNOK", "CHFPLN", "CHFSEK", "CHFSGD", "CHFZAR", "CZKJPY", "DKKJPY", "EURCZK", "EURDKKD", "EURHUF", "EURMXN",
"EURNOK", "EURPLN", "EURSEK", "EURSGD", "EURZAR", "GBPCZK", "GBPDKK", "GBPHKD", "GBPHUF", "GBPMXN", "GBPNOK", "GBPPLN", "GBPSEK", "GBPSGD", "GBPZAR", "HKDJPY", "HUFJPY",
"MXNJPY", "NOKJPY", "NZDCZK", "NZDDKKK", "NZDHKD", "NZDHUF", "NZDMXN", "NZDNOK", "NZDPLN", "NZDSEK", "NZDSGD", "NZDZAR", "SEKJPY", "SGDJPY", "USDCZK", "USDHKD", "USDHUF",
"USDMXN", "USDPLN", "USDSGD", "ZARJPY", "USDDKK", "USDNOK", "USDRUR", "USDSEK", "USDZAR"} ;
Au moment où la dernière paire est chargée, la barre a déjà changé.
Existe-t-il un autre moyen d'obtenir l'ouverture et la fermeture de toutes les paires de devises en une minute ?
...
Vous pouvez obtenir les données instantanément en exécutant une boucle sur tous les instruments SymbolsTotal() dans la fenêtre Market Watch à l'arrivée d'un tick sur l'un d'entre eux, ou toutes les secondes si nécessaire.
Je ne comprends pas, comment puis-je obtenir les prix d'ouverture et de clôture ?
Pourriez-vous me dire, en dehors des fonctions : CopyRates, CopyOpen et CopyClose, s'il existe d'autres moyens alternatifs de chargement ?
En parcourant tous les symboles de la fenêtre Market Watch par index, obtenez le nom du symbole en utilisantSymbolName().Et ensuite vous obtenez les données requises par le nom du symbole.
...
Pouvez-vous me dire s'il existe d'autres méthodes de chargement que les fonctions CopyRates, CopyOpen et CopyClose ?
Existe-t-il un moyen de dessiner le graphique à barres ou les barres ensemble, sans distance entre les valeurs ? C'est, par exemple, ce qui se passe si l'échelle est réduite au minimum.
Quelle quantité de RAM avez-vous sur votre ordinateur ?
J'ai juste décidé de ne pas changer de cadre temporel. Espérons qu'il fonctionnera de manière plus ou moins stable à ce moment-là.
Jusqu'à présent, cela semble fonctionner.
J'ai 2 Go sur mon ordinateur.
Combien de barres y a-t-il dans la fenêtre ?