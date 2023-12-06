Erreurs, bugs, questions - page 667
Propriété SYMBOL_VOLUME_LIMIT.
Volumetotal maximum autorisé d'une position ouverte et des ordres en attente (indépendamment de la direction ) par symbole.
//---
Est-ce vraiment le cas ou faut-il le formuler différemment ?
//---
S'il faut le comprendre comme il est écrit, alors regardez la capture d'écran ci-dessous :
//---
L'ordre qui est marqué d'un point rouge ne doit pas être placé, car si nous essayons de placer un ordre avec un volume qui dépasse la limite, nous obtiendrons une erreur(10034 - La limite du volume de l'ordre et de la position pour ce symbole a été atteinte).
La limite des ordres fonctionne correctement et si vous essayez de définir plus de 12 ordres (compte de concours), l'ordre n'est pas défini et une erreur est renvoyée(10033 - La limite du nombre d'ordres en attente a été atteinte).
Au message précédent.
Il en va de même pour le volume des positions. Cela signifie que le volume est facilement dépassé sans renvoyer une erreur(10034 - La limite des ordres et des positions pour le symbole donné a été atteinte). Voir la capture d'écran ci-dessous :
//---
Et elle est dépassée d'autant que vous le souhaitez :
Eh bien, j'ai déjà dit quelque chose plus tôt sur les possibilités de libre pensée du support technique. C'est comme à Moscou lors des rassemblements : ils se mettent d'accord sur un slogan et parlent d'autre chose. ...S'ils ont 51 paires de devises et c'est tout, alors il ne devrait pas y avoir de lunettes. Sinon, il y aura des volumes réels au lieu de volumes fictifs. Personnellement, cela ne me dérange pas, mais tout est suspect. Prochainement, nous reverrons l'épisode avec Bezrukov :)
J'ai reçu une réponse de leur part aujourd'hui :
Message de Tol64 :
Une autre question au poste précédent. La plateforme MT5 sera-t-elle réservée aux transactions boursières ? Il n'y aura donc pas de paires de devises si le type d'exécution EXCHANGE est maintenu ?
Pour l'instant, le plan est d'offrir uniquement des paires de devises, oui avec une exécution de type échange et la pile de Currenex sur le pont.
Au message précédent.
La mention ci-dessus concernait les commandes en cours.
Quant à l'augmentation du volume de la position par des opérations d'ACHAT/VENTE, tout est normal. Lorsque l'on essaie de dépasser la limite, on obtient un code correspondant(10034 - La limite du volume des ordres et des positions pour un symbole donné a été atteinte).
//---
J'ai eu beaucoup de frustrations ces derniers temps à cause de nombreux bugs. Veuillez le réparer dès que possible. Je ne veux pas mettre un produit "sale" sur le marché.
...
En outre, il est également faux de dire que nous ne devrions pas considérer le volume indépendamment de la direction, mais exactement dépendant de la direction.
Par exemple (avec les valeurs des limites du concours) :
Il y a une position BUY ouverte (10 lots). Si vous définissez un ordre en attente BUY_STOP (10 lots), nous devrions obtenir le code 10034, car lorsqu'il se déclenchera, le volume augmentera d'un niveau supérieur à la limite définie sur le serveur(15 lots). Si nous procédons à partir du code source (écrit en rouge), nous obtiendrons le même code même si nous essayons de placer l'ordre en attente SELL_STOP. Mais pourquoi ? Parce que nous fermons juste la position de cette façon. Il y a donc une dépendance directe de la direction.
Il n'y a pas de propriété ACCOUNT_LIMIT_ORDERS dans la liste des index, dans l'aide. Lors d'une recherche ou d'un clic sur la propriété F1 ,ACCOUNT_LEVERAGE est mis en évidence .
tol64:
Merci. Nous allons le vérifier et le corriger.
Allez-vous vérifier et corriger seulement cela ou tout ce que j'ai décrit dans mes derniers posts ? Je parle de la comptabilisation incorrecte des restrictions. En prendrez-vous note ou le reproduirez-vous dans le Service Desk ?
C'est certainement mieux pour le Service Desk. Vos posts sont plutôt éparpillés autour du sujet. N'oubliez pas de spécifier le serveur et de joindre les sources de test.
C'est certainement mieux pour le service. Vos messages sont assez dispersés sur le sujet. N'oubliez pas de spécifier le serveur et de joindre les sources de test.