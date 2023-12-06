Erreurs, bugs, questions - page 634
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela ne se produit pas sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels ?
Nous avons trouvé un bug dans la fonction Bars() pour ces périodes qui a causé le blocage.
J'ai un H1 par défaut, dès que j'ajoute un nouveau graphique, il se bloque, j'appuie sur la croix, j'ouvre le terminal et un nouveau graphique est déjà ouvert.
Quand je vois d'ici, lorsque vous téléchargez des citations, le graphique ne s'affiche pas et le message "en attente de mise à jour" s'affiche.
ZZZY Autre fait peu clair, si le retard provient du téléchargement de grandes quantités de données, l'historique est téléchargé au format M1, alors pourquoi se bloque-t-il lors du passage du TF de H1 à M15 ?
H1 était déjà ouvert normalement.
SessionDeals() ne retourne pas le nombre de transactions
exemple d'un conseiller expert qui ne devrait ouvrir qu'une seule transaction, mais qui en ouvre plusieurs, en ajoutant un nouvel ordre, lorsqu'une transaction s'ouvre sur la précédente.
#include <Trade\Trade.mqh>
void OnTick()
{
CSymbolInfo Symbol ; Symbol.Name(_Symbol) ;
CTrade Trade ;
si(OrdersTotal()==NULL &&
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
double Ask ; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask) ;
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL) ;
retour ;
}
}
Quelqu'un peut-il suggérer comment faire fonctionner kernel32.dll dans MT5 sur Win7 64 ?
si (new_bar()==false)return ;
h1 = _lopen(path1,2) ;
si(h1 < 0)
{
Print("Erreur d'ouverture du fichier "+path1) ;
h1=_lcreat(path1,0) ;
si(h1<0)
{
Print("Impossible de créer le fichier mesdonnées.csv") ;
retour ;
}
Lors de l'ouverture de h1>1, bien que le fichier n'existe pas.
SessionDeals() ne retourne pas le nombre de transactions
exemple d'un conseiller expert qui ne devrait ouvrir qu'une seule transaction, mais qui en ouvre plusieurs, en ajoutant un nouvel ordre, lorsqu'une transaction s'ouvre sur la précédente.
#include <Trade\Trade.mqh>
void OnTick()
{
CSymbolInfo Symbol ; Symbol.Name(_Symbol) ;
CTrade Trade ;
si(OrdersTotal()==NULL &&
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
double Ask ; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask) ;
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL) ;
retour ;
}
}
Symbol.SessionDeals() renvoie le montant total des transactions exécutées par votre Expert Advisor au cours de la session commerciale actuelle, et non le montant des transactions.
PS. Ne fonctionne que pour les instruments négociés en bourse.
J'ai un H1 par défaut, dès que j'ajoute un nouveau graphique, il se bloque, j'appuie sur la croix, ouvre le terminal le nouveau graphique est déjà ouvert.
D'après ce que je vois d'ici, lorsque vous téléchargez des cotations, l'événement d'affichage d'un graphique ne se produit pas et l'image "Waiting for update" se bloque.
ZZZY Autre fait peu clair, si le retard provient du téléchargement de grandes quantités de données, l'historique est téléchargé au format M1, alors pourquoi se bloque-t-on en passant le TF de H1 à M15 ?
H1 était déjà ouvert normalement.
Renat, voici un autre symptôme du même problème. Aujourd'hui, j'ai fait tourner MT5 avec 6 graphiques sur major sur M15, tous les graphiques ont démarré correctement et celui avec lequel j'ai eu des problèmes hier (mais ils ont été résolus hier) n'avait un historique que jusqu'à 18 heures hier, le graphique consommait activement du trafic alors qu'il avait presque tout l'historique nécessaire et il ne me manque qu'un peu moins d'un jour. Lorsque le trafic a atteint 13,8 Mb, j'ai fermé le terminal et l'ai redémarré, tout a bien démarré.
Mon appareil a un système 32 bits, la barre maximale est de 1 000 000, mais je n'ai pas vu un lakh de barres sur M15, j'ai 300 000 pcs. Peut-être que ça aidera.
Je suis très déçu des résultats de cette action, je ne peux pas l'utiliser car je ne sais pas comment l'utiliser correctement. Mais comment ça se fait, parce que le dossier vient d'être ouvert, donc il y a un historique de celui-ci.
Je suis tombé sur ces mots-clés
_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag
pour laquelle il n'y a pas de référence
comment peuvent-ils être utilisés et que signifient-ils ?
Je suis tombé sur ces mots-clés
_CriticalError
_IsX64
_ReturnedDouble
_ReturnedFloat
_ReturnedString
_StopFlag
pour laquelle il n'y a pas de référence
Comment puis-je les utiliser et qu'est-ce qu'ils signifient ?
Il s'agit de variables internes permettant d'intégrer certaines fonctions du système.
Le compilateur ne vous laissera pas les utiliser. Sauf si vous pouvez les lire, et même dans ce cas, l'interprétation de leurs valeurs peut changer de manière inattendue.
Ça marche.
J'ai dû faire quelque chose de mal.
Merci, je vais m'en occuper.
Veuillez m'envoyer les résultats du test.
J'ai une version 574 de mon conseiller expert, mais il ne fonctionne pas en 581.
Renat, voici un autre symptôme du même problème. Aujourd'hui, j'ai exécuté MT5 avec 6 graphiques sur major sur M15, tous les graphiques ont démarré bien, mais celui avec lequel il y avait des problèmes hier (mais encore résolu les problèmes hier), avait l'histoire seulement à 18 heures hier, le graphique a été activement consommer le trafic bien qu'il avait presque tout l'historique nécessaire, manquant seulement un peu moins d'un jour. Lorsque le trafic a atteint 13,8 Mo, j'ai fermé et redémarré le terminal, tout a bien démarré.
Bug avec Bars() et freins sur W1 et MN1 déjà corrigé.
Correction des retards dans la compilation et le chargement de l'EA. Il y aura certainement une nouvelle construction vendredi.
dites-moi ce qui ne va pas, je n'arrive pas à comprendre quel est le problème avec le stymie ?
int OnInit()
{
EventSetTimer(60) ;
return(0) ;
}
void OnDeinit(const int reason)
{
EventKillTimer();
}
void OnTimer()
{
Print("tick-tock") ;
}
Je reçois des bêtises :
Ce n'est pas la même chose - il y a des pépins toutes les dix minutes.