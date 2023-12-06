Erreurs, bugs, questions - page 629
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Que signifie le mode d'optimisation "Tous les symboles sélectionnés dans Market Watch" ?
Que signifie le mode d'optimisation "Tous les symboles sélectionnés dans Market Watch" ?
Et nous ne regardons pas du tout l'aide - Les modes d'optimisation? :)
Et ne regardez pas du tout l'aide - Les modes d'optimisation? :)
:)
Et cette phrase étrange : un chien est l'ami de l'homme...
Honnêtement, l'aide n'a pas clarifié la perplexité. Ok, je vais dire ce que je pense : le mode "Tous les symboles sélectionnés dans Market Watch" signifie à mon avis que l'on utilisera le mode "single pass" avec un scan complet de tous les symboles de Market Watch.
Ou est-ce qu'il utilise toujours GA avec un changement de symbole régulier, ou la force brute complète avec changement de symbole ? ??
:)Ou bien l'AG est utilisé avec une substitution de symbole ordinaire, ou un dépassement complet avec une substitution de symbole ???
C'est écrit en russe :
Contrairement aux deux précédents, ce mode d'optimisation permet de tester le conseiller expert avec les mêmes paramètres d'entrée, mais sur des symboles différents . À chaque passage d'optimisation, seul le symbole de test principal est modifié, en d'autres termes, le symbole graphique auquel l'EA serait attaché.
L'optimisation est effectuée uniquement sur les symboles qui sont actuellement sélectionnés dans la fenêtre "Market Watch". Ainsi, en ajustant l'ensemble des symboles sélectionnés, vous pouvez contrôler l'optimisation.
J'ai essayé un exemple, il montre toujours des valeurs différentes
2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Je ne comprends pas pourquoi c'est 11
C'est écrit en russe :...
Désolé, ma confusion est due au fait que je m'occupe de multidevises ces derniers temps.
C'est pourquoi j'ai complètement oublié qu'il existe des EA qui ouvrent des transactions en utilisant le symbole actuel. Si vous avez un EA multi-devises, vous devez spécifier les symboles dans les paramètres, donc je me demandais ce que vous recherchiez dans le mode de substitution de symboles :)
Malheur en effet.
Ce n'est pas 11 que vous avez, c'est Poignée 1 et suivantes sans le séparateur 1.0
Ma question manque : https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 Besoin d'une réponse. :)
L'essence de la question :
Les propriétés d'affichage des niveaux de trading(CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - (niveaux des positions ouvertes, Stop Loss, Take Profit, ordres en attente)) ne sont pas incluses dans les limitations de l'objet graphique(OBJ_CHART).
---
Lorsque vous appliquez des opérations graphiques à un objet graphique (OBJ_CHART), les limitations suivantes s'appliquent
---
Je ne peux pas les afficher alors que toutes les autres propriétés sont activées/désactivées. Est-ce un bug ?
Désolé, ma confusion est due au fait que j'ai traité le sujet de la multidevise dernièrement.
C'est pourquoi j'ai complètement oublié qu'il existe des EA qui ouvrent des transactions en utilisant le symbole actuel. Si vous avez un EA multi-devises, vous devez spécifier les symboles dans les paramètres, donc je me demandais ce que vous recherchiez dans le mode de substitution de symboles :)
Un vrai malheur est dans l'esprit.
1. L'idée est que le testeur possède sa propre liste de symboles, qui est formée indépendamment de la liste sélectionnée dans le terminal.
L'instrument principal du testeur (ou celui auquel le conseiller expert était attaché) entre automatiquement dans cette liste.
Si vous avez besoin d'un trading multidevises, les symboles restants doivent être ajoutés à cet endroit indépendamment du conseiller expert.
Vous pouvez trader sur tous les symboles, mais les ticks n'apparaîtront que sur le symbole principal.
2. Ce mode a été créé principalement pour tester les Expert Advisors sur des monnaies différentes mais avec les mêmes paramètres.
Il énumère tous les symboles de la liste du terminal (le terminal lui-même), le symbole principal de la liste du testeur change à chaque nouvelle passe.
Dans ce mode, il est possible de tester des multiples, mais pour des multiples bien conçus, ce ne sera pas aussi significatif que pour les monovalents.
C'est-à-dire que la différence dans les résultats peut être, mais elle sera si faible (avec la bonne approche) qu'elle se situera dans la marge d'erreur.
Ma question manque : https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 Besoin d'une réponse. :)
L'essence de la question :
Les propriétés d'affichage des niveaux de trading(CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - (niveaux des positions ouvertes, Stop Loss, Take Profit, ordres en attente)) ne sont pas incluses dans les limitations de l'objet graphique(OBJ_CHART).
---
Lorsque vous appliquez des opérations graphiques à un objet graphique (OBJ_CHART), les limitations suivantes s'appliquent
---
Je ne peux pas les afficher alors que toutes les autres propriétés sont activées/désactivées. Est-ce un bug ?