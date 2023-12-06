Erreurs, bugs, questions - page 635
dites-moi ce qui ne va pas, je n'arrive pas à comprendre quel est le problème avec le stymie ?
Il serait souhaitable de fournir un journal complet depuis l'ajout du script au tableau jusqu'à son achèvement.
Il n'y a pas d'indication claire dans le journal ci-dessus :
Je viens de commencer à apprendre Metatrader et MQL5. J'essaie de créer mon propre indicateur.
J'ai décidé de créer des niveaux de résistance et de soutien basés sur l'indicateur fractal standard.
J'ai redessiné certains d'entre eux et supprimé ou commenté de nombreuses autres choses. Le résultat est le code suivant :#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#propriété indicator_color1 clrDeepPink
#property indicator_label1 "Level" (Niveau)
#propriété indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//---- tampons indicateurs
double ExtBuffer[] ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'indicateur personnalisé |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//---- mise en correspondance des tampons indicateurs
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA) ;
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits) ;
// la précision de l'indicateur est égale à celle du graphique ?
//---- définit la première barre à partir de laquelle l'index sera dessiné.
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,217) ;
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,218) ;
//---- flèche se déplace lors du dessin
// PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,ExtArrowShift) ;
// PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-ExtArrowShift) ;
//---- fixe la ligne de dessin vide valeur--
// PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE) ;
// PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE) ;
//---- initialisation faite
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Oscillateur Accélérateur/Décélérateur|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total, // nombre de barres d'entrée
const int prev_calculated, // nombre de barres traitées lors de l'appel précédent
const datetime &Time[],
const double &Open[],
const double &High[],
const double &Low[],
const double &Close[],
const long &TickVolume[],
const long &Volume[],
const int &Spread[])
{
int i,limit ;
//---
si(taux_total<5)
retour(0) ;
//---
si(prev_calculé<7)
{
limite=2 ;
//--- nettoyer les tableaux
ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE) ;
}
sinon limit=rates_total-5 ;
for(i=limit;i<rates_total-3 && !IsStopped();i++)
{
//---- Fractal supérieur
if(High[i]>High[i+1] && High[i]>High[i+2] && High[i]>=High[i-1] && High[i]>=High[i-2])
ExtBuffer[i]=High[i] ;
sinon ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE ;
//---- Fractal inférieur
if(Low[i]<Low[i+1] && Low[i]<Low[i+2] && Low[i]<=Low[i-1] && Low[i]<=Low[i-2])
ExtBuffer[i]=Low[i] ;
sinon ExtBuffer[i]=EMPTY_VALUE ;
}
//--- OnCalcul fait. Retourne le nouveau prev_calculé.
retour(taux_total) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
Aucune erreur lors de la compilation. Cependant, les lignes (niveaux) ne sont pas tracées.
Pouvez-vous m'indiquer quel est le problème ?
au moins deux points doivent se trouver sur des barres adjacentes pour que la ligne soit visible.
Essayez
Oui.
Rz : pour le code sur le forum est un grand bouton SRC, l'utiliser)
une erreur se produit lors de l'envoi d'une commande... Quelle peut en être la raison ?
2012.02.08 19:15:22 pattern (EURUSD,M10) CTrade::PositionOpen : demande d'achat de 0.10 (null) à 1.32710 sl : 1.32530 tp : 1.33021 [demande invalide].
Mise à jour de la version 581.
Pour une raison quelconque, les indicateurs de volume AD et OBV sont des lignes pleines sur EURUSD. La photo est jointe.
C'est pourquoi les tests et l'optimisation de l'Expert Advisor n'ont pas abouti.
Je ne peux pas placer une inscription oblique ("Description") sur un objet TREND.
DANS MT4 :
Au code :
class Test1
{
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
Je reçois une erreur :
Test1 - nombre de paramètres erronés test.mqh 10 8
Le problème a été abordé ici quelque part, mais je n'ai pas trouvé de solution.
La "solution" est la suivante :
class Test1
{
protected:
void Test1() {}
public:
void Test1(int i) {}
};
class Test2: public Test1
{
public:
void Test2(int i) {}
};
mais d'une certaine manière, ce n'est pas juste.
Qu'est-ce que je fais de mal ?
Je ne peux pas placer une inscription oblique ("Description") sur un objet TREND.
Après être devenu un serveur de MIGBank-Demo, il y a eu des problèmes de connexion persistants, actuellement impossible de se connecter.