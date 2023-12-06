Erreurs, bugs, questions - page 636
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Au code :
Je reçois une erreur :
Test1 - nombre de paramètres erronés test.mqh 10 8
Le problème a été abordé ici quelque part, mais je n'ai pas trouvé de solution.
La "solution" est la suivante :
mais d'une certaine manière, c'est faux.
Qu'est-ce que je fais de mal ?
Essayez ça.
Mise à jour de la version 581.
Pour une raison quelconque, les indicateurs de volume AD et OBV sont des lignes pleines sur EURUSD. Une photo est jointe.
Pour cette raison, j'ai perdu les tests et l'optimisation du conseiller expert.
Je comprends que les indicateurs sont intégrés ?
Je ne peux pas les reproduire. Et qu'y a-t-il dans les journaux du terminal/expert ?
Dans la documentation, la création et la suppression sont probablement confondues :
Dans la documentation, la création et la suppression sont probablement confondues :
Faites un clic droit sur le graphique. Dans le menu contextuel, cliquez sur => Propriétés. La fenêtre des propriétés s'ouvre. Dans l'onglet "Show", cochez la case "Show object descriptions". La fenêtre des propriétés est également accessible en appuyant sur la touche F8.
Merci. Comment mettre la description de l'autre côté (côté droit de la fenêtre), autrement qu'avec vos propres étiquettes ?
Merci, mais comment mettre la description de l'autre côté de la fenêtre (côté droit), autrement qu'avec vos propres marques ?
Si vous avez une description, son prix, vous pouvez faire de l'objet un fond et l'échelle de prix affichera le prix des lignes horizontales. Si vous avez votre propre description, vous devrez afficher des étiquettes. Ou un souhait à servicedesk d'ajouter une telle propriété pour les objets. :)
Les lignes horizontales continuent vers la gauche (toute la largeur de l'écran)... Ce qui est un peu frustrant et gênant.
J'ai fait les étiquettes hier, jusqu'à ce que je les affiche avec votre astuce :)
Merci.
Les lignes horizontales continuent vers la gauche (toute la largeur de l'écran)... Ce qui est un peu frustrant et gênant.
J'ai fait les étiquettes hier, jusqu'à ce que je les affiche avec votre astuce :)
Merci.
Si les lignes horizontales ne vous conviennent pas parce qu'elles sont tracées sur toute la largeur de l'écran, vous pouvez utiliser des lignes de tendance, en les fixant au même prix des deux côtés.
P.S. Bien que, à en juger par la photo, vous venez de les utiliser. ))
Si les lignes horizontales ne sont pas pratiques parce qu'elles sont dessinées sur toute la largeur de l'écran, vous pouvez utiliser des lignes de tendance qui fixent le même prix des deux côtés.
C'est comme ça que j'ai fait, avec le même prix, seule la description est mise à gauche, au point de départ, c'est la question.
J'ai essayé de mettre la ligne de droite à gauche (à l'envers). Mais le marqueur est toujours à gauche, seulement inversé :))