Erreurs, bugs, questions - page 630
La propriété fonctionne, mais l'affichage des niveaux de négociation lui-même n'est pas implémenté. Je le ferai.
De ananos 578 construire9. MQL5 : Correction de l'erreur de passer une référence à une chaîne pour la version x64.
10. MQL5 : Correction d'un bug dans le calcul de la chaîne passée à la DLL, pour la version x64.
11. MQL5 : Correction du traitement de l'appel ChartRedraw() dans les objets graphiques de type "Chart".
9, 10 cela concerne la requête HttpOpenRequest ?et qu'est-ce qui a été corrigé exactement pour 11 ?
De ananos 578 construireet qu'est-ce qui a été corrigé en 11 ?
Comment ajouter des informations au menu "Licence" ?
Il s'agit de la fenêtre de saisie des données de l'utilisateur lors de l'exécution du script.
Vous parlez de la fenêtre permettant de saisir les données de l'utilisateur lors de l'exécution du script.
Je pense que cela ne concerne que les produits du marché.
Ceci n'est pas disponible pour le programmeur
J'utilise un algorithme simple pour fermer une partie d'une position et la modification de l'arrêt au seuil de rentabilité, mais jusqu'à récemment le module a été de travail, et avec les nouvelles mises à jour, il ne fonctionne pas, ne peut pas initialiser la fonction et est à la recherche d'un indicateur, mais ils ne sont pas là.
Veuillez m'aider à résoudre ce problème.
2012.02.02 12:14:38 Core 1 tester s'est arrêté car OnInit a échoué
Même si je génère un explorateur avec le module :
https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article
J'ai eu la même image. Que faire ?
Pouvez-vous me dire pourquoi les informations sur l'historique téléchargé peuvent s'envoler.
Il y a quelques jours, j'ai testé avec succès la stratégie en profondeur de trois ans sur 14 paires.
Hier, j'ai allumé MT5 et j'ai vu "Waiting for update" sur tous les graphiques.
Une partie de l'historique a été téléchargée à nouveau, le terminal a montré qu'il téléchargeait plus de 200 mb, puis je l'ai éteint.
Aujourd'hui, l'historique se télécharge à nouveau et a déjà téléchargé plus de 250 Mo.
sur le disque dans le dossier historique du serveur actuel le volume est supérieur à 3.6GB
Je n'ai pas ouvert de nouveau compte sur un autre serveur.
build 574, x64
En général, il serait bon de conserver un journal plus détaillé dans l'onglet tools-log.
au moins le fait que le terminal sur une certaine paire synchronise l'historique avec le serveur et / ou le charge. comme par exemple il le fait le testeur
À quel serveur vous connectez-vous ? Quelles autres informations pouvez-vous fournir ? Des bûches ?
AlpariFS-MT5
Les trois derniers journaux sont dans l'archive.
Je peux également fournir d'autres informations. Dites-moi ce dont vous aurez besoin d'autre.
.. Maintenant j'ai lancé le test, le testeur re-synchronise l'historique, je comprends avec le terminal et pas avec le démoserveur.