Erreurs, bugs, questions - page 633

Nouveau commentaire
 
Ashes:

Vous travaillez à distance ? Sous des identifiants différents ?

Localement. Connexion unique.
 
Renat:

La surprotection - nous allons certainement la corriger.

Le retard porte sur le déballage initial de l'expert, et non sur le travail de l'expert.

Renat, veuillez fournir un correctif pour ce problème dès que possible.

 
Oui, les décalages dans la dernière version sont importants. La compilation prend plus d'une minute...
 
jmt:

EA donne une erreur lors de l'exécution dans le testeur

Merci pour votre message, l'erreur a été corrigée. Veuillez attendre la publication de la nouvelle version.

Initialiser les structures avec zéro par la fonction ZeroMemory pour fonctionner dans la version actuelle.

 

Bonjour, j'ai rencontré des problèmes avec les barres dans le build 581 (64bit, OS 7) - il retourne "0", alors qu'avant 581 il retourne le nombre de barres. J'ai pris un exemple de la description des barres sur le site, je l'ai collé dans le script et je l'ai exécuté sur une paire EURUSD ; le résultat est H1- 88510 sur le graphique, H4- 27589, D1-10570, W1 - en fait -2144 barres, MN1-0 en fait - 494 barres, je ne comprends pas ce qui ne va pas.

PS : j'ai téléchargé l'historique en utilisant le script de l'aide.

 
kirill190982:

Bonjour, j'ai rencontré des problèmes avec les barres dans le build 581 (64bit, OS 7) - il retourne "0", bien qu'avant 581 il retourne le nombre de barres. J'ai pris un exemple de la description des barres sur le site, je l'ai collé dans le script et je l'ai exécuté sur une paire EURUSD ; le résultat est H1- 88510 sur le graphique, H4- 27589, D1-10570, W1 - en fait -2144 barres, MN1-0 en fait - 494 barres, je ne comprends pas ce qui ne va pas.

PS : je télécharge l'historique en utilisant le script de l'aide.

Merci pour le message. Bug corrigé, la correction sera dans la prochaine version.
 

Le terminal, pour une raison inconnue, télécharge de gros volumes d'historique, je l'ai lancé 2 fois et à chaque fois j'ai téléchargé 50mb en quelques minutes. Dans le terminal 2 graphiques euro-dollar ont été ouverts avec différentes périodes sans indicateurs, les experts... Après le démarrage, aucune action n'a été effectuée.

 
Graff:

Le terminal, pour une raison inconnue, télécharge de gros volumes d'historique, je l'ai lancé 2 fois et à chaque fois j'ai téléchargé 50mb en quelques minutes. Dans le terminal 2 graphiques euro-dollar ont été ouverts avec différentes périodes sans indicateurs, les experts... Aucune mesure n'a été prise après le lancement.

Au cours du week-end, nous avons corrigé les bases de minutes historiques, améliorant ainsi leur qualité, ce qui a entraîné la nécessité de les retélécharger sur les terminaux.

Il s'agit d'une action unique - l'historique est synchronisé automatiquement.

 
Renat:

Au cours du week-end, nous avons corrigé les bases de données des minutes historiques, améliorant ainsi leur qualité, ce qui a entraîné la nécessité de les retélécharger sur les terminaux.

Il s'agit d'une action unique - l'historique est synchronisé automatiquement.

Non Renat, il s'agit de quelque chose d'autre, la mise à jour des cotations avec la mise à jour, mais lorsque vous ouvrez le graphique le terminal se bloque et il n'a pas d'importance combien de temps vous attendez (essayé 30 sec, 5 min, 10 min) la situation est résolue seulement en supprimant le terminal, par la suite lorsque vous ouvrez le graphique est déjà prêt.
 
Urain:
Non Renat, il s'agit de quelque chose d'autre, c'est-à-dire la mise à jour des cotations avec la mise à jour, mais lorsque vous ouvrez le graphique, le terminal se bloque et peu importe le temps d'attente (j'ai essayé 30 sec, 5 min, 10 min.), il suffit de supprimer le terminal et ensuite le graphique est prêt à être ouvert.

Cela ne se produit pas sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels ?

Nous avons trouvé une erreur dans la fonction Bars() pour ces périodes, ce qui a provoqué un blocage.

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5
1...626627628629630631632633634635636637638639640...3184
Nouveau commentaire