Erreurs, bugs, questions - page 633
Vous travaillez à distance ? Sous des identifiants différents ?
La surprotection - nous allons certainement la corriger.
Le retard porte sur le déballage initial de l'expert, et non sur le travail de l'expert.
Renat, veuillez fournir un correctif pour ce problème dès que possible.
EA donne une erreur lors de l'exécution dans le testeur
Merci pour votre message, l'erreur a été corrigée. Veuillez attendre la publication de la nouvelle version.
Initialiser les structures avec zéro par la fonction ZeroMemory pour fonctionner dans la version actuelle.
Bonjour, j'ai rencontré des problèmes avec les barres dans le build 581 (64bit, OS 7) - il retourne "0", alors qu'avant 581 il retourne le nombre de barres. J'ai pris un exemple de la description des barres sur le site, je l'ai collé dans le script et je l'ai exécuté sur une paire EURUSD ; le résultat est H1- 88510 sur le graphique, H4- 27589, D1-10570, W1 - en fait -2144 barres, MN1-0 en fait - 494 barres, je ne comprends pas ce qui ne va pas.
PS : j'ai téléchargé l'historique en utilisant le script de l'aide.
Le terminal, pour une raison inconnue, télécharge de gros volumes d'historique, je l'ai lancé 2 fois et à chaque fois j'ai téléchargé 50mb en quelques minutes. Dans le terminal 2 graphiques euro-dollar ont été ouverts avec différentes périodes sans indicateurs, les experts... Après le démarrage, aucune action n'a été effectuée.
Au cours du week-end, nous avons corrigé les bases de minutes historiques, améliorant ainsi leur qualité, ce qui a entraîné la nécessité de les retélécharger sur les terminaux.
Il s'agit d'une action unique - l'historique est synchronisé automatiquement.
Non Renat, il s'agit de quelque chose d'autre, c'est-à-dire la mise à jour des cotations avec la mise à jour, mais lorsque vous ouvrez le graphique, le terminal se bloque et peu importe le temps d'attente (j'ai essayé 30 sec, 5 min, 10 min.), il suffit de supprimer le terminal et ensuite le graphique est prêt à être ouvert.
Cela ne se produit pas sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels ?
Nous avons trouvé une erreur dans la fonction Bars() pour ces périodes, ce qui a provoqué un blocage.