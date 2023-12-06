Erreurs, bugs, questions - page 640
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
partout sur
partout sur
Eh bien je ne le fais pas avec photoshop, c'est pourquoi j'ai écrit que j'attendais les questions des développeurs, la dernière fois j'ai redémarré l'ordinateur et c'est tout, c'est difficile d'attraper les bugs flottants.
J'ai un insecte qui est rare de nos jours, attrapez-le ou il s'enfuira :)
Ce bogue a déjà été signalé ci-dessus dans la version 581. Dans la nouvelle version 586, il est toujours présent.
Les objets SZY ne sont pas encore supprimés, le terminal n'a pas redémarré, le bug est présent, M. les développeurs posent des questions suggestives peut attraper. J'attends.
Et dans les paramètres du graphique, la case à cocher "Graphique en haut" est activée ?
et tu n'as pas besoin de réfléchir aux raisons. :)
Cela se produit lorsque le terminal est déconnecté d'Internet.
Pourquoi avez-vous besoin d'exécuter mon conseiller expert sur vos serveurs ? La protection semble suspecte. :)
Je n'accepterai pas si vous ne vous en tenez pas au schéma malicieux des choses.
Vous avez une référence claire à votre serveur tout en exécutant les scripts personnels de vos utilisateurs.
Je ne peux pas revenir au début du projet avec l'Internet désactivé . Après 5-10 secondes, il perd MT et EA se bloque.
Je répète la question - qu'essayez-vous de tirer de mon EA vers votre serveur (noms, clés, mots de passe) ?
Il n'est pas acheté sur le marché, il s'agit juste d'une création en blanc sur mon ordinateur. Quelle est la raison de cette exigence de vérification ?
La case "Graphique en haut" est-elle cochée dans les paramètres du graphique ?
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de bug, la situation est gérable, mais pour une raison quelconque, je pensais que cette case à cocher ne s'appliquait qu'aux indicateurs.
La question est close.
...
Je n'ai fait aucune demande. J'ai demandé un expert - vous n'en avez pas envoyé.
En fait, essayez de lire votre message.
Прошло обновление на 586 билд.
L'Expert ouvre maintenant la fenêtre des paramètres immédiatement au démarrage.Mais après avoir appuyé sur OK, l'expert n'apparaît pas pendant environ 1 à 2 secondes.
Il ne contient pas beaucoup d'informations. D'autant plus qu'en essayant d'esquisser 2-3 EA, nous n'avons aucune anomalie perceptible. Un large champ pour chercher des raisons.
Et il n'y a pas besoin de réfléchir aux raisons. :)
Cela se produit lorsque le terminal est déconnecté de l'internet.expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi vous avez besoin de vérifier mon expert pendant le démarrage sur vos serveurs ? cela semble suspect une telle protection. Du pur piratage. :)
La première information supplémentaire est apparue - l'absence de grille. C'est déjà intéressant, il faut le vérifier.En effet, dans les dernières versions, il y avait des problèmes avec la vitesse des scripts, qui ont été remarqués par la communauté des utilisateurs, mais ils sont en train d'être résolus et continueront à l'être. Et plus nous recevons d'informations claires et fiables, plus nous pouvons réagir rapidement.
...
La première information supplémentaire est apparue - l'absence de grille. C'est déjà intéressant, je dois revérifier.Et plus nous recevons d'informations claires et fiables, plus nous pouvons réagir rapidement.
Voici le code
Voici la raison
Mais le plus important n'est pas la question d'une information claire. Il s'agit d'identifier la raison pour laquelle cela se produit - lorsque le terminal est déconnecté d'Internet.
Je vous demande d'expliquer pourquoi un Expert Advisor créé localement doit être contrôlé via votre serveur ? Je comprends que c'est une préparation pour la Marketplace, mais pas avec une hache et pas sur chaque Expert Advisor pour le faire !
Lorsque cela se produit, des pensées schizoïdes commencent à apparaître dans votre tête pour savoir si vous pouvez connecter le terminal à l'internet pendant vos développements.
Qu'est-ce qui vous est envoyé pour vérification ? Nom du conseiller expert ? S'agit-il de ses données (date de création) ? Ce sont des questions importantes, afin que vous sachiez comment vous comporter pour préserver la confidentialité de vos développements personnels.
PS. Le post au-dessus de byl64 montre une situation similaire. Le contrôle de la validité de l'expert sans connexion dans le terminal est défaillant.
Je vous demande d'expliquer pourquoi un Expert Advisor créé localement doit être contrôlé par votre serveur ? Je comprends que c'est une préparation pour la Marketplace, mais ce n'est pas le même axe et ce n'est pas sur tous les Expert Advisor de le faire !
Il n'y a pas de mysticisme. Le conseiller expert doit obtenir des informations sur le marché avant de démarrer, comme le numéro de compte, la disponibilité des transactions, etc. C'est pourquoi il accède au serveur de trading et dispose de 5 à 6 secondes pour préparer l'environnement du marché.
Eh bien, si vous n'avez toujours rien, commencez par ce que vous avez, car une tentative honnête a été faite.