Surprotégé - je vais certainement corriger cela.
Le retard se situe au niveau du déballage initial de l'EE, et non au niveau de l'exploitation de l'EE.
vient de subir une sorte de rafraîchissement terminal.
est maintenant retardé de 2 à 3 secondes sur le terminal 64 bits également.
il est impossible de travailler et de recompiler le code. jusqu'à présent, je suis passé à la build de rechange 578.
Quelque chose ne va pas avec ma nouvelle version du testeur de stratégie 581.
Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense qu'il y a quelque chose qui cloche.
Pouvez-vous me dire si c'est juste moi ?
Ne paniquez pas, la correction des bugs est en phase active, mais avec de tels messages, la situation ne fera qu'empirer.
allons-y dans l'ordre de ce qui ne va pas, chacun d'entre eux allant mal individuellement (bitness, problème).
Jusqu'à présent, nous avons écouté les commentaires sur les bogues de la version 64 bits, postez vos problèmes.
Oui, je ne sais pas exactement, peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur, je n'arrive pas à comprendre.
L'EA a juste cessé de fonctionner, soit après une mise à jour, soit j'ai effacé quelque chose dedans.
L'avez-vous recompilé dans la nouvelle version ?
Oui.
Sort ces chaînes et termine.
2012.02.04 18:12:02 Core 1 connexion fermée
2012.02.04 18:12:02 Core 1 déconnecté
2012.02.04 18:12:02 La qualité du test de l'historique analysé est de 100%.
2012.02.04 18:12:01 Synchronisation commune du noyau 1 terminée
2012.02.04 18:12:01 Testeur EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo) : test des Experts_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 du 2010.01.01 00:00 au 2012.02.02 00:00
2012.02.04 18:12:01 Core 1 autorisé (agent build 581)
2012.02.04 18:12:01 Core 1 connecté
2012.02.04 18:12:01 Core 1 se connectant à 127.0.0.1:3001
2012.02.04 18:12:00 Le processus de l'agent Core 1 a commencé
conseiller
int OnInit()
{
retour(0) ;
}
void OnDeinit(const int reason)
{
}
void OnTick()
{
//--- préparer la demande
MqlTradeRequest request={0} ;
request.action=TRADE_ACTION_PENDING ; // définir un ordre en attente
request.magic=5555 ; // ORDRE_MAGIQUE
request.symbol=_Symbol ; //outil
request.volume=0.1 ; // volume en 0.1 lot
request.sl=0 ; // Le stop loss n'est pas spécifié.
request.tp=0 ; // Le Take Profit n'est pas spécifié.
//---former le type de commande
request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP ; //type de commande
//---Former le prix pour l'ordre en attente
request.price=1.48 ; //----prix d'ouverture
//--- envoyer une demande de transaction
MqlTradeResult result={0} ;
OrdreEnvoi(demande,résultat) ;
}
il donne une erreur quand on le lance dans le testeur
2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 Violation d'accès en écriture à 0xAF0F085B dans 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'.
2012.02.04 18:33:49 OnTick erreur critique
Essayez d'exécuter des EA à partir d'exemples
Ça marche.
J'ai dû faire quelque chose de mal.
Merci, je vais m'en occuper.
La date de la ligne verticale a en quelque sorte miraculeusement sauté l'échelle de temps.
Terminal MetaTrader 5 build 581 démarré (MetaQuotes Software Corp.) 32 bit
SZZ ne peut pas se répéter, après avoir fermé ce graphique, et en avoir ouvert un nouveau, le problème ne s'est pas reproduit.