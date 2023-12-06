Erreurs, bugs, questions - page 639
Et quel est le nombre de barres sur le graphique ? "Illimité" ? Et combien de graphiques avec combien d'indicateurs sont ouverts ?
Il est souhaitable de montrer une capture d'écran de l'ensemble du terminal, et pas seulement d'un graphique sélectionné.
Je l'ai relancé, pas d'erreur pour l'instant. Capture d'écran dans la bande-annonce.
Pourtant, la question des ressources reste posée.
Il y a eu une mise à jour de la version 586.
Expert ouvre désormais la fenêtre des paramètres immédiatement au démarrage.
Mais après avoir appuyé sur le bouton OK, l'expert n'apparaît pas pendant environ 1 à 2 secondes.
Je suppose que les indicateurs sont intégrés ?
Je ne peux pas les reproduire. Qu'y a-t-il dans les journaux du terminal/expert ?
Les indicateurs sont définis par défaut en usine à partir de la livraison standard du terminal.
La première image montre le fonctionnement de l'indicateur pour différentes paires de devises sur la période H1. Comme on peut le voir, il y a des problèmes sur l'EURUSD. Et le problème se pose avec cette paire à partir de la trame temporelle H1 et plus.
En même temps, il n'y a pas de problème avec la période M30 et inférieure.
Puis-je avoir le code source de l'Expert pour vérifier.
Vous pouvez également utiliser le servicedesk.
Le méta-éditeur dispose d'une infobulle contextuelle permettant de saisir rapidement les fonctions prédéfinies - c'est une bonne chose. Mais sa sensibilité à la casse n'est pas si bonne. Vouloir par exemple MathRound, taper math... - le menu ne s'affiche pas, il faut juste taper des maths... S'agit-il d'un défaut ou d'un acte délibéré ? MT4 n'a pas cette sensibilité à la casse.
Quand même, je m'excuse pour le dérangement.
Puis-je avoir le code source d'un expert pour vérifier ?
Vous pouvez également utiliser le servicedesk.
et vous n'avez pas à réfléchir aux raisons. :)
Cela se produit lorsque le terminal est déconnecté de l'internet.
Pourquoi avez-vous besoin de vérifier mon Expert Advisor lorsqu'il fonctionne sur vos serveurs ? :)
Ce bogue a déjà été signalé ci-dessus dans la version 581, mais il est resté dans la nouvelle version 586.
Les objets ZSY n'ont pas encore été supprimés, le terminal n'a pas été rechargé, le bogue est présent, M. les développeurs posent des questions suggestives peut attraper. En attente.
Quel est le problème ?