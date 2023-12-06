Erreurs, bugs, questions - page 424
c'est une tentative d'ouverture d'un fichier (je vérifiais si (FileIsExist("kor.bin",0)==true) Print("FILE DETECTED = ...") ;
) 2.5 MB de 2010,06,01
Une tentative d'ouverture de 2011,01,05 avec une taille de 950 kb a également échoué (la même chose s'écrit).
aucune idée de ce qu'est le poltergeist ?
Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être :( peut-être que c'est parce que ça pèse lourd ? (409KB)) est-ce que c'est beaucoup de paramètres ? (478 8)) qu'est-ce que ça peut être d'autre ? =( c'était normal avant, j'ai ajouté un petit EA, le code a encore augmenté en volume et ne fonctionne pas, mais le code n'est rien d'inhabituel..... étrange tout cela :( avant que le dossier Agent-127.0.0.1-3001 et Agent-127.0.0.1-3000 supprimé, mais en théorie, cela ne peut pas être la cause !!! et parce que d'autres EAs fonctionnent !!!
Au détriment du poids je ne sais pas, et les paramètres sont vraiment très nombreux (probablement plus de 64 optimisations)...
La taille est également intéressante, je ne me souviens d'aucune restriction à ce sujet (je veux connaître la taille maximale autorisée du fichier, ainsi que le nombre de toutes sortes de fonctions, variables et classes qu'il contient).
Je ne sais pas pour le poids, mais les paramètres sont vraiment beaucoup (probablement, l'optimisation est plus de 64) ...
Dans le testeur de stratégie, le traitement des ordres avec le paramètre type_filling = ORDER_FILLING_CANCEL n'est pas pris en charge.
Erreur :
18.06.2011 22:25:28 13.06.2011 00:03:03 échec de l'achat instantané de 0,01 EURUSD à 1,43353 [Mode de remplissage non pris en charge].
Jusqu'à présent, je suis passé à ORDER_FILLING_AON.
Mais dans l'exécution de la cible, je prévois un soutien pour l'exécution partielle des ordres.
Question aux développeurs : cette limitation est-elle intentionnelle ?
Si oui, quelle en est la raison ? Si ce n'est pas le cas, dans combien de temps pouvons-nous espérer non seulement un support mais une émulation de l'exécution partielle dans le testeur ?
je n'ai mis qu'une petite partie des paramètres sur l'optimisation (j'ai hâte de faire tourner le système à plein :) ), et cela j'ai exprimé combien au total ils sont dans l'EA. l'optimisation fonctionne, mais ne veut pas travailler, charge des agents.... et ne peut être chargé de quelque manière que ce soit.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'optimisation de 478 paramètres (mais tous n'ont pas été optimisés) a eu lieu ?
non, les paramètres ont aussi augmenté, avant c'était moins :)
j'ai fait une expérience, j'ai enlevé beaucoup de paramètres de l'entrée, ça ne fonctionne toujours pas, c'est généralement une idée stupide .... qu'est-ce que les paramètres ont à voir avec cela ?)) il y a probablement quelque chose d'autre ici....
Non, plus de paramètres aussi, avant c'était moins :)
J'ai eu un problème similaire une fois, à un certain nombre de paramètres, le conseiller expert a tout simplement disparu du graphique (je ne me souviens pas du nombre exact, mais il était supérieur à 100).
Si je me souviens bien, les développeurs recommandaient généralement de ne pas dépasser 64 ou quelque chose comme ça.
Puis-je vous donner une commande dans Service Desk parce que je fais tout correctement dans le code ?
mais lors du test, l'EA n'ouvre pas le fichier?
Non, plus de paramètres aussi, avant c'était moins :)
En termes de nombre de paramètres, il ne semble pas y avoir de problème, j'ai testé avec 600 paramètres.
Mais le nombre de paramètres optimisés est limité à 63-64 (au-delà, le testeur ne me laisse pas marquer les paramètres).
Avec le nombre total de passes, il faut aussi faire attention (si le nombre de passes dépasse la durée maximale, le film ne sera pas tel que je le comprends).