Dites-moi comment télécharger les conseillers experts
Les Expert Advisors peuvent être téléchargés à partir de l'éditeur (Outils -> Base de code) ou à partir de ce portail, dans la section Base de code.
Ensuite, les conseillers experts doivent être placés dans le répertoire \MQL5\Experts.
Les indicateurs vivent ici \MQL5\Indicateurs
Les bibliothèques se trouvent ici : \MQL5\Libraries
Scripts ici : \MQL5\Scripts
PS
Si des conseillers experts (et pas seulement des conseillers experts) sont téléchargés à partir de l'indicateur, ils doivent être placés dans le dossier requis par eux-mêmes.
MESSIEURS LES DÉVELOPPEURS !
TRAVAILLER SUR L'OPTIMISATION DU TESTEUR/OPTIMISEUR.
J'espérais vraiment des améliorations et de nouvelles fonctionnalités dans MT5, mais la réalité est qu'elles semblent être disponibles (même si elles ne sont pas nombreuses), mais que vous ne pouvez pas les utiliser.
De plus, il y a des pépins sur les pépins et un ralentissement horrible... une vraie déception avec la plateforme et je pense que je ne suis pas le seul...
Build 360 : L'élément de menu Run Single Test est désactivé après l'optimisation (voir image). Je n'ai pas besoin de taper les paramètres d'exécution à la main ;)))
Veuillez donner des détails sur les tests, afin que nous puissions évaluer la vitesse.
Veillez à prêter attention, dans les journaux, à la quantité de calculs effectués - un indicateur du nombre de ticks calculés. Habituellement, il y a des dizaines de millions de tiques.
Lorsqu'il écrit une ligne de code, le testeur doit nécessairement penser à "cette ligne sera appelée 10-20-50-100 millions de fois" et optimiser le code en conséquence.
Les miracles ne se produisent pas - les énormes quantités de données nécessitent des ressources appropriées. Dans MetaTrader 5, nous avons activé la capacité d'extension horizontale du testeur de stratégie par le biais d'agents de test locaux et distants.
La vitesse du testeur augmente à chaque nouvelle version. Nous travaillons constamment à l'amélioration des performances.
L'optimisation n'est peut-être pas encore terminée et la commande d'exécution du test unique est donc toujours bloquée. Veuillez vérifier à nouveau.
Je viens de le vérifier moi-même - la commande unique de test est débloquée dès que le test est terminé.
Construire 360. Plusieurs fois dans le testeur, il y a eu des messages "l'agent du testeur a échoué".
Avez-vous accidentellement installé des agents locaux en tant que services sur des ports réguliers de 3000 ? Vous n'avez pas besoin d'installer manuellement des agents locaux sur l'ordinateur local.
Veuillez fournir une capture d'écran de la liste des agents.
C'est ça, "juste pour l'avoir" ! La prochaine fois que vous utiliserez le testeur, l'histoire aura pu être modifiée (d'autant plus que les différents DC présentent un grand nombre de défauts, allant de l'absence totale de DC à des données erronées).
L'utilisateur ne comprend pas le bonheur qu'il éprouve ! Ajouter dans les paramètres la case à cocher "NE PAS VOULOIR, ne vouloir que sur demande de l'utilisateur ou de l'expert/script/indicateur". Et "NE PAS vouloir de mises à jour automatiques forcées de MT5" également.
Si nous n'avions pas 10 ans de développement de plateformes de trading à notre actif, nous pourrions faire de tels tics.
Mais notre expérience montre clairement que la désactivation des mises à jour ou le téléchargement manuel de l'historique n'est absolument pas une option.
Qu'en est-il de ceci.
Avec un EA en cours d'exécution, le terminal ne fonctionne pas lorsque ce message apparaît jusqu'à ce que vous sélectionniez une action manuellement, et si je ne suis pas autour de l'ordinateur pendant une longue période. tout l'enfer se déchaîne.
Voici le contenu du dossier C:³Program Files³MetaTrader 5³tester :
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> .
30.10.2010 14:35 <DIR> logs
30.10.2010 14:35 <DIR> Agent-127.0.0.1-3000
30.10.2010 17:55 <DIR> Manager
30.10.2010 17:55 <DIR> Agent-0.0.0.0-2000
08.11.2010 11:13:454 MACD Sample.set
16.11.2010 01:24 422 20_200_pips_MQL5_v1.set
12.11.2010 04:20 422 is7n_trend.set
26.11.2010 01:36 <DIR> liveupdate
Il y a eu une tentative antérieure d'installer un agent local pour tenter de combattre l'inopérabilité du testeur dans l'une des versions précédentes. C'est une réplique à vos décennies d'expérience et à votre refus catégorique de désactiver la mise à jour forcée. ;)
Cette fenêtre est informative, non modale et ne bloque pas l'interface graphique.
Lorsqu'il apparaît, vous pouvez contrôler d'autres fenêtres du programme, appeler d'autres dialogues (par exemple, le commerce), etc.
Bien entendu, cette fenêtre ne bloque en aucune façon le fonctionnement des EA ou des scripts - ils continuent de fonctionner, en utilisant toutes les fonctions du terminal.