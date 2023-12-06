Erreurs, bugs, questions - page 431
Si possible, mieux vaut faire comme ceci sur MT4
Je prévois de m'occuper de mes projets MT4 la semaine prochaine, et la bibliothèque pour la migration de MQL4 à MQL5 devrait être mise à jour (juste dans le domaine des indicateurs).
Je vais essayer de m'occuper de votre problème jusqu'à mercredi. Je vous enverrai un retour d'information mercredi ou jeudi.
Pourriez-vous expliquer dans quelles circonstances une erreur TRADE_RETCODE_ONLY_REAL peut se produire ?
Et quelle est la bonne façon d'y faire face ?
Autre nuance concernant le type d'exécution de l'ordre (SymbolInfoInteger(SYMBOL_TRADE_MODE)).
Variantes possibles :
1. SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED(la négociation sur le symbole n'est pas autorisée).
2. SYMBOL_TRADE_MODE_LONGLY (Seul l'achat est autorisé).
3. SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY (Seule la vente est autorisée).
4. SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY (Seule la fermeture des positions est autorisée).
5. SYMBOL_TRADE_MODE_FULL (Aucune restriction sur les opérations commerciales).
Ne pensez-vous pas que la clause 2 et la clause 3 devraient en tout cas inclure la clause 4 ?
Soit cela fait partie de la catégorie "c'est déjà clair pour tout le monde" (il serait bien de le préciser explicitement dans la documentation), soit cela s'avère absurde : vous pouvez ouvrir une position mais pas la fermer.
COMMERCE_RETCODE_SEULEMENT_RÉEL
10032
COMMERCE_RETCODE_SEULEMENT_RÉEL
L'opération n'est autorisée que pour les comptes réels
Il s'agit en fait d'une interdiction de négocier le symbole spécifié pour le type de compte donné. Par exemple, essayer de négocier un instrument d'échange avec exécution directe sur un compte de démonstration.
Un courtier ne propose pas toujours un trading de démonstration sur un certain nombre d'instruments de trading.
Oui, une fermeture complète des positions par SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY fonctionne avec SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY et SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY.
Nous essaierons d'élargir la description de la situation lors de la liquidation des positions de trading dans la documentation.
Il y a une divergence entre les résultats obtenus lors d'un test unique et l'optimisation via le MQL5 Cloud Network.
Résultats de l'optimisation :
Résultats lors d'un essai unique :
Il semble que pendant l'optimisation, une transaction soit simplement perdue en raison d'un problème avec l'historique des cotations des dernières vingt-quatre heures.
L'optimisation et les tests ont été effectués le 26.06.11.
Construire 470
L'impression est que l'optimisation perd juste une transaction en raison d'un problème avec l'historique des cotations des dernières 24 heures.
Oui, il n'est pas nécessaire de tester à la date la plus récente qui existe.
Choisissez une date de fin fixe raisonnable sous la forme de 00:00 du jour ouvrable précédent ou même la fin de la dernière semaine ouvrable. Si vous utilisez le dernier jour tout le temps, la fin du graphique flottera périodiquement, surtout si le processus de test est long en utilisant des agents distants ou clauds.
290 au total et... sur)
La surenchère totale fait 290.
Je suppose qu'il n'y a pas de passe (course réelle) mais qu'elle est fixée (s'il y a des matchs) ?