Erreurs, bugs, questions - page 423
A propos de ne pas ouvrir la taille du fichier, et pour l'année 2010 et 2009 2008 ne veut pas ouvrir,
J'essaie d'ouvrir un fichier créé par l'indicateur avec ce code, mais il dit qu'il ne peut pas ouvrir.
toute période de temps autre que 2011, 01, 01 ouvre le reste ne le font pas,
Qu'est-ce que c'est ?
1. Au lieu de cela :
écrire :
2. Question. Votre gestionnaire de fichiers (comme FAR) ouvre-t-il votre fichier par <F3> ?
Et quel numéro utiliser ici.
Je ne peux pas te le dire. Faites un essai scientifique pour commencer (peut-être qu'un modèle émergera d'ici lundi). Sinon, lundi, les spécialistes des indicateurs personnalisés se mettront au travail. Ils vous donneront un indice.
Bien que... Essaie celle-là :
Oui, merci, juste ce qu'il faut.
P.S.J'ai oublié comment programmer - je n'ai pas touché à MT5 depuis des mois...
Chers développeurs, - Veuillez m'indiquer en deux mots la puissance de la carte vidéo, son modèle et ses pilotes,
Comment l'accélération matérielle des graphiques vectoriels affecte-t-elle les performances de mt4 et mt5, avec un grand nombre d'indices sur le motif ...
Comment se passe l'accélération matérielle 2D des graphiques vectoriels, etc. et quelles sont les cartes recommandées en cas de forte charge,
et les ralentissements peuvent être dus à une carte vidéo faible ou intégrée ... ?
Je demande, parce que j'ai trouvé ce qui suit -
sur mon ordinateur où le gForce 7050 est intégré à ma mère, les fenêtres s'ouvrent 2 fois plus lentement ... le modèle de défilement est instable ...
Ordinateurs où la vidéo plus puissant est intégré dans le processeur Intell2060k - HD2000 certains - tout en douceur, beaucoup de fenêtres avec un couple d'ouvertures 2-3 fois plus rapide ...
Quels paramètres matériels la carte vidéo doit-elle prendre en charge si beaucoup de fenêtres et beaucoup d'indicateurs,
comment vérifier la quantité de mémoire vidéo consommée ... ? (peut-être pas assez ... ?)
Quelle est la charge de la carte lorsque vous PRINT un grand nombre de modèles compliqués à la fois, dans des fichiers GIF ... ? ?
Merci d'avance pour la réponse.
Il est recommandé d'avoir une carte vidéo décente (pas puissante, juste décente) au lieu de cartes intégrées très anciennes, qui n'ont qu'une accélération déclarative. C'est particulièrement vrai pour les anciens modèles d'ordinateurs portables.
Comme les graphiques comportent souvent beaucoup d'objets graphiques et sont activement redessinés, un bon accélérateur 2D est nécessaire.
Au risque de me faire bombarder de tomates et d'œufs pourris, je pose la question.
Est-ce que je règle correctement les niveaux d'arrêt ?
Je suis vraiment confus. :(
Acheter - tout à partir de l'offre - à la fois le SL et le TP.
Les vendeurs sont tous de l'Asc.
Bye a tout de Bid - à la fois SL et TP
Les moi sont tous issus de l'Asc.
1. Au lieu de :
écrire :
2. Question. Le gestionnaire de fichiers (comme FAR) ouvre votre fichier par <F3> ?
Il s'avère que maintenant on obtient les mêmes valeurs, je me demande pourquoi le fichier d'enregistré
(temps en sec. et prix d'ouverture) de 2011,01,01 lit environ 6 mb. et les mêmes données
mais à partir de 2010,06,01 mais en excluant le temps où le prix ne dépasse pas le prix max. par heure et prend 2.5 mb. - NE S'OUVRE PAS
avec votre méthode
Il s'avère que les mêmes valeurs 1,79,,,, (c'est sec.).
écrire dans le fichier à partir de l'indicateur faire comme suit
il enregistre toutes les valeurs à l'ouverture de la barre : première sec. puis valeurs de corrélation (ou prix)
Mais il ne lit pas le fichier de l'EA - "cannot be opened".
Vous ne savez pas pourquoi ?
La vérification du fichier - a montré qu'il existe !