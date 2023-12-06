Erreurs, bugs, questions - page 422
Bonjour, membres du forum.
Aidez-moi à comprendre. L'indicateur n'apparaît pas sur le graphique pour une raison quelconque - je ne sais pas où se trouve l'erreur.
En général, il doit être affiché sur le graphique comme ceci :
Mais je n'ai rien dans la fenêtre de cet indicateur. MT4.
Voici le code de l'indicateur. Y a-t-il une erreur dans le code ou dans quelque chose d'autre ?
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la taille maximale autorisée pour le fichier bin ?
qui peut être ouvert par le conseiller pour la lecture, car 25 m avec 3 mln.
Il se peut que 25 mètres et 3 millions de dizaines de valeurs ne soient pas lus, mais que 500.000 valeurs le soient ?
Il renvoie presque les mêmes valeurs (la différence n'est que d'une barre), comment est-ce possible ?
Dans l'idée, une fonction devrait retourner le nombre de barres à afficher sur le graphique actuel (par exemple 5000) et l'autre seulement le nombre qui rentre dans l'écran (dans mon cas un peu plus de 380).
Build 466, Full 7 x64
La ligne
Il renvoie presque les mêmes valeurs (la différence n'est que d'une barre), comment est-ce possible ?
Dans l'idée, une fonction devrait renvoyer le nombre total de barres à visualiser dans le graphique actuel (par exemple 5000) et l'autre ne devrait renvoyer que le nombre qui tient dans l'écran (dans mon cas un peu plus de 380).
Build 466, Fortock OS 7 x64
est toujours supérieur de 1 au numéro de la première barre (gauche) visible :
La dernière barre (à droite) porte le numéro 0.
Sauf si le graphique est défilé. Si le graphique est "déroulé", <nombre de la première barre visible> = <nombre de barres visibles> + <déplacement du graphique en barres>-1.
Et ce que vous écrivez :
...le nombre total de barres à afficher oui le graphique actuel ( par exemple 5000)....
est un peu différent :
A propos de ne pas ouvrir la taille du fichier, et pour l'année 2010 et 2009 2008 ne veut pas ouvrir,
J'ai essayé d'ouvrir un fichier créé à l'aide de cet outil mais il indique qu'il ne peut pas s'ouvrir.
Tout intervalle de temps sauf 2011, 01, 01 ouvre le reste ne le fait pas,
Quel genre de problème ?
est un peu différent :
J'ai peur que ça ne marche pas.
Par exemple, j'ai 50000 barres cochées dans mes paramètres mais 11375 barres chargées en réalité.
La méthode
Et quel numéro utiliser ici.
ZS Voici ce qu'il y a surInit
Et les ordures de l'histoire ne sont pas nettoyées...