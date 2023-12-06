Erreurs, bugs, questions - page 420

Im_hungry:

Ceci est utilisé pour vérifier si les tampons ont été copiés (avec succès ou non).

avec ça, on appelle l'inducteur sur un nouveau bar

Et sans elle, on n'obtient que des valeurs nulles ! !!

Et la RAM rétrécit et rétrécit avec chaque barre...

Pourquoi ?

1. Essayez soit de déplacer ces lignes vers le bloc d'initialisation - OnInit(), ce qui me semble correct. Ou la manipulation correcte de l'indicateur dans le cadre de la fonction.

  ArraySetAsSeries(Buf,true);
  handle=iCustom(NULL,0,"V",Symbol_1,Symbol_2,Depth,ExpKoef,DateStart);

2) Mieux vaut vérifier l'invalidité du handle, ainsi il n'y aura pas de problèmes inutiles (cela peut être fait et l'est généralement même dans le bloc d'initialisation).

3. À mon avis, il serait plus correct de vérifier à l'intérieur de la fonction sous cette forme (et il y a des remarques sur l'implémentation).

  if((handle=INVALID_HANDLE)||(copied<1))
  {
  //Битый указатель или ошибка при копировании данных из буфера.
  }
sergey1294:
Comment le faire correctement

Il existe quelques variantes :

1. La méthode la plus simple (si vous utilisez souvent la version locale du terminal) consiste à copier la ligne de commande à partir du raccourci et à ajouter la touche appropriée pour l'exécuter en utilisant Démarrer -> Exécuter.

2. Par conséquent, changez la ligne de commande du raccourci principal (il se peut que vous deviez faire des changements à plusieurs endroits)

3. copier le raccourci actuel comme "MetaTrader 5 - Portable" et ensuite ajouter la clé appropriée à la ligne de commande d'un nouveau raccourci.

Dans la plupart des cas, c'est la meilleure option.

4. Pour les variantes avec disques amovibles ou lecteurs flash, il est plus pratique de créer un fichier batch dans un dossier avec le terminal, par exemple avec le nom"Portable.bat" et placer le texte suivant

terminal.exe /portable
Ensuite, vous pourrez exécuter le terminal manuellement avec ce fichier, ou si le nom du lecteur flash n'est pas modifié, vous pourrez exécuter l'exécutable directement avec l'option 1-3.
 
Interesting:

merci, je vais essayer maintenant
 
sergey1294:
Merci. Je vais essayer.

Ça ne marche pas. Voici une capture d'écran.


sergey1294:

Ça ne marche pas. Voici une capture d'écran.

Essayez l'une des deux options suivantes

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
2. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe /portable" (только между файлом и ключом следует оставить пробел).
 
Interesting:

Essayez l'une des deux options suivantes


oui, ça commence comme ça

1. - "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\terminal64.exe" /portable (насколько помню правильный)
 
sergey1294:

Oui, c'est comme ça que ça a commencé

Mec, maintenant je ne peux pas ouvrir un compte, il n'y a pas de serveurs dans la liste. Qui peut me rappeler les adresses des serveurs ?
sergey1294:
Maintenant le compte ne s'ouvre pas, il n'y a pas de serveur dans la liste. Qui me rappellera les adresses des serveurs ?

1. Serveur MQ - access.metatrader5.com:443 (spécifié dans la section Championnat 2010 sur la pag des participants).

Il est également indiqué sur le formulaire d'inscription d'un nouveau compte, à la ligne "Ajouter un nouveau compte au format ...".

2. Les anciens projets peuvent être transférés vers le "nouveau domicile" en exécutant le terminal sans clé.

Le visualiseur ne veut pas non plus fonctionner en mode portable. Voici le journal de bord 

HL      0       Tester  08:18:37        MetaTester 5 x64 build 468 (16 Jun 2011)
EG      0       Server  08:18:37        MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
DI      0       Startup 08:18:37        initialization finished
DM      0       127.0.0.1       08:18:37        login (build 468)
QE      0       Network 08:18:37        3788 bytes of group info loaded
QP      0       Network 08:18:37        1490 bytes of tester parameters loaded
QG      0       Network 08:18:37        3268 bytes of input parameters loaded
MM      0       Network 08:18:37        346 bytes of selected symbols loaded
RH      0       Tester  08:18:37        expert file added: Experts\Advisors\Expert3EMA.ex5. 154435 bytes loaded
DS      0       Tester  08:18:37        initial deposit 5000.00 USD, leverage 1:100
EJ      0       Tester  08:18:37        successfully initialized
GP      0       Network 08:18:37        164 Kb of total initialization data received
FI      0       Tester  08:18:37        Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
NP      0       Symbols 08:18:37        EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
IF      2       History 08:28:37        history EURUSD synchronization timeout
PS      2       History 08:28:37        symbol EURUSD synchronization error
EH      0       Tester  08:28:37        cannot get history EURUSD,H1
HM      0       Tester  08:28:37        log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110617.log" written
FO      0       Tester  08:29:53        tester agent shutdown
 
sergey1294:

Le visualiseur ne veut pas non plus fonctionner en mode portable. voici le journal de bord


Oui, nous avons un problème avec le visualiseur qui fonctionne lorsque l'UAC est activé.

