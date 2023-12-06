Erreurs, bugs, questions - page 420
Ceci est utilisé pour vérifier si les tampons ont été copiés (avec succès ou non).
avec ça, on appelle l'inducteur sur un nouveau barEt sans elle, on n'obtient que des valeurs nulles ! !!
Et la RAM rétrécit et rétrécit avec chaque barre...
Pourquoi ?
1. Essayez soit de déplacer ces lignes vers le bloc d'initialisation - OnInit(), ce qui me semble correct. Ou la manipulation correcte de l'indicateur dans le cadre de la fonction.
2) Mieux vaut vérifier l'invalidité du handle, ainsi il n'y aura pas de problèmes inutiles (cela peut être fait et l'est généralement même dans le bloc d'initialisation).
3. À mon avis, il serait plus correct de vérifier à l'intérieur de la fonction sous cette forme (et il y a des remarques sur l'implémentation).
Comment le faire correctement
Il existe quelques variantes :
1. La méthode la plus simple (si vous utilisez souvent la version locale du terminal) consiste à copier la ligne de commande à partir du raccourci et à ajouter la touche appropriée pour l'exécuter en utilisant Démarrer -> Exécuter.
2. Par conséquent, changez la ligne de commande du raccourci principal (il se peut que vous deviez faire des changements à plusieurs endroits)
3. copier le raccourci actuel comme "MetaTrader 5 - Portable" et ensuite ajouter la clé appropriée à la ligne de commande d'un nouveau raccourci.
Dans la plupart des cas, c'est la meilleure option.
4. Pour les variantes avec disques amovibles ou lecteurs flash, il est plus pratique de créer un fichier batch dans un dossier avec le terminal, par exemple avec le nom"Portable.bat" et placer le texte suivantEnsuite, vous pourrez exécuter le terminal manuellement avec ce fichier, ou si le nom du lecteur flash n'est pas modifié, vous pourrez exécuter l'exécutable directement avec l'option 1-3.
Merci. Je vais essayer.
Ça ne marche pas. Voici une capture d'écran.
Essayez l'une des deux options suivantes
oui, ça commence comme ça
Maintenant le compte ne s'ouvre pas, il n'y a pas de serveur dans la liste. Qui me rappellera les adresses des serveurs ?
1. Serveur MQ - access.metatrader5.com:443 (spécifié dans la section Championnat 2010 sur la pag des participants).
Il est également indiqué sur le formulaire d'inscription d'un nouveau compte, à la ligne "Ajouter un nouveau compte au format ...".
2. Les anciens projets peuvent être transférés vers le "nouveau domicile" en exécutant le terminal sans clé.
Le visualiseur ne veut pas non plus fonctionner en mode portable. Voici le journal de bord
Oui, nous avons un problème avec le visualiseur qui fonctionne lorsque l'UAC est activé.