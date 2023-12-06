Erreurs, bugs, questions - page 430
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La première variante ne fonctionne pas.
Exactement.
voinG puis remplacer dans cette ligne par double mx=mn+(2*octave)
exactement.
voinG puis remplacer dans cette ligne par double mx=mn+(2*octave)
Merci, j'ai fait comme ça, pas d'erreur. Je ne peux pas aller plus loin, j'ai créé beaucoup d'indicateurs personnalisés, ils sont présents dans le terminal et dans le graphique, mais ils ne sont pas affichés. Quelle est la bonne façon de les créer ? Pouvez-vous me dire comment faire ?
A mon avis, il y a un problème dans l'algorithme et il est conseillé de contacter le développeur (ou de vérifier l'original en détail).
Lors de l'affichage, le graphique n'est pas toujours affiché (si je comprends bien, c'est lié à TF, mais je ne l'ai pas encore vérifié), et s'il est affiché, cela ressemble à ceci...
A mon avis, il y a un problème dans l'algorithme et il est conseillé de contacter le développeur (ou de vérifier l'original en détail).
Lorsqu'il est affiché, le graphique n'est pas toujours affiché (si je comprends bien, c'est lié à TF, mais je ne l'ai pas encore vérifié), et s'il est affiché, il ressemble à ceci...
S'il vous plaît, passez à TF H8, je me demande si ça va montrer quelque chose ?
J'ai essayé à nouveau (la version précédente a été simplement démolie par manque d'utilisation).
Il est affiché sur tous les TF standards + certains non standards (pour MT4). Je l'ai vérifié sur : 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
Sur 8H apparaît ce qui suit (build 470).
J'ai essayé à nouveau (la version précédente a été simplement démolie par manque d'utilisation).
Il est affiché sur tous les TF standards + certains non standards (pour MT4). Je l'ai vérifié sur : 1M, 5M, 10M, 15M, 30M, 1H, 2H, 4H, 8H, D1, W1, MN.
Sur 8H, il affiche ce qui suit (build 470).
Merci. Comment l'avez-vous créé et sauvegardé après la compilation ? Quelles fonctions et lignes de sécurité avez-vous utilisées ?
La première fois, j'ai remplacé la ligne d'erreur par "double mx=mn+(2*octave)" (de manière purement intuitive, juste après votre post).
Cependant, j'ai décidé de l'analyser plus tard, car l'indicateur n'était pas rendu, ou il était rendu différemment que dans MT4.
Mes calculs sont un peu lents (mais peut-être qu'ils devraient l'être, je n'ai pas étudié la logique).
La première fois, j'ai remplacé la ligne d'erreur par "double mx=mn+(2*octave)" (de manière purement intuitive, juste après votre post).
Cependant, comme l'indicateur n'a pas été dessiné, il l'a été d'une manière différente de celle de MT4 et j'ai décidé de l'analyser plus tard.
Il est considéré comme un peu serré (mais peut-être qu'il devrait l'être. Je n'ai pas compris la logique).
Si vous trouvez la solution, faites-le moi savoir en personne.
Avez-vous besoin exactement de la même variante que dans l'indicateur original (je veux dire le dessin des niveaux) ?