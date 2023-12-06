Erreurs, bugs, questions - page 426

Renat:

Il est conseillé d'avoir une carte vidéo décente (pas puissante, mais décente) au lieu des très vieilles cartes intégrées, dont l'accélération est purement déclarative. C'est particulièrement vrai pour les anciens modèles d'ordinateurs portables.

Étant donné que les tableaux comportent souvent de nombreux objets graphiques et sont activement redessinés, un bon accélérateur 2D est nécessaire.



Dites-moi si vous savez ou demandez à un technicien, lequel de ces paramètres est important et peut directement affecter la vitesse de

en mt4/mt5 ... ?



 
Silent:

Si vous ajoutez un commentaire à droite dans les paramètres d'entrée de l'indicateur

on obtient

Quelle est la question ?
 
tester_el_pro:

Le 7050 a 256 de mémoire et est pris de la RAM. Je ne pense pas que le bus soit beaucoup plus haut que 533... Il s'agit d'une vidéo qui permet, en cas de panne d'une carte vidéo normale, d'aller en ligne et d'en acheter une nouvelle.

HD 2000 est beaucoup plus productif.

 
Yedelkin:
Quelle est la question ?
Mm. Est-il correct que le commentaire soit affiché plutôt que le nom du paramètre ? S'il n'y a pas de commentaire, le nom est affiché...
 
Malheureusement, rien ne peut aider avec la carte en question. Si c'est un ordinateur portable, la situation est désespérée. Sinon, pour 1000-1500 roubles, vous pouvez acheter une carte graphique assez puissante, qui éliminera tous les problèmes de performance.
 
Une affaire ne peut avoir qu'une constante. C'est la même chose en C/C++.

Le commentaire d'une variable d'instance remplace le nom dans les dialogues - ceci est décrit dans la documentation et est fait spécifiquement pour la description étendue des paramètres externes.
 
Renat:
Une affaire ne peut avoir qu'une constante. C'est également le cas en C/C++.

Un commentaire dans une variable d'instance remplace le nom dans les dialogues - ceci est décrit dans la documentation et fait spécifiquement pour la description étendue des paramètres externes.
Je l'ai, merci.
Silent:
J'ai réfléchi. C'est en fait très pratique. C'est juste un peu inattendu.
Quelque part sur le forum, il y avait une description d'un moyen de faire en sorte que le nom d'un paramètre soit affiché au lieu d'un commentaire (mais c'est vraiment presque toujours gênant).
 
Interesting:
Sur le forum, quelqu'un a décrit un moyen de faire afficher le nom du paramètre au lieu du commentaire (mais c'est vraiment presque toujours gênant).

Probablement dupliquer le nom dans un commentaire :)

ou simplement un commentaire en haut de la page

//--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     BidLineEnable=true;
Je me demandais juste ce que j'avais compilé à la fin :)
 
Im_hungry:

Il obtient maintenant la même valeur, Il obtient la même valeur 1,79,,,, (ceci est sec.)

Obtient EMPTY_VALUE, car nous le retournons si le fichier n'est pas ouvert. S'il est plus pratique d'obtenir 0,0, renvoyer 0,0.

Et tu dois rendre quelque chose. Il n'est pas bon de lire un fichier qui n'est pas ouvert.

A propos de l'erreur d'ouverture. Écrivez-le comme ça :

if(handle==INVALID_HANDLE)
  {
   Print("-----Неоткрывается :- Почему? Потому что произошла ошибка ",GetLastError());
   return(EMPTY_VALUE);
  }

Voici une capture d'écran du testeur. Est-ce que c'est la même chose dans le terminal ?

