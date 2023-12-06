Erreurs, bugs, questions - page 429
Ecoutez, vous semblez être un vrai magicien. : )
Merci ! :)
Nan, je suis juste en train d'apprendre. :[
La magie opère lorsque vous ne pouvez rien faire - vous commencez à regarder les menus déroulants - les raccourcis y sont prescrits. (c'est là que j'ai appris cette merveilleuse astuce).
Le compte de championnat 2010 (sur lequel le trading est réellement désactivé) est défini au démarrage. Toutes les transactions du testeur sont rejetées en raison de [transaction désactivée]. Changer le compte, commencer le test (changer le compte n'est pas suffisant, d'ailleurs, il semble que nous devions attendre la fin du test). Nous revenons au compte initial. Maintenant nous exécutons le test - tout fonctionne !
Voici une telle danse du tambourin...
Pouvez-vous me dire pourquoi la première fois tout est correctement sorti dans le journal, à partir d'un fichier, puis le tableau est remis à zéro ? Pourquoi la deuxième fois il n'y a que des zéros ? Comment puis-je faire en sorte que les informations soient sauvegardées pour une utilisation ultérieure ?
Devrions-nous ajouterFILE_WRITE?
non,
Essayez de faire comme on m'a conseillé:
//===
oncleVic:
Sinon, à chaque cochage : "sac ouvert - sac obtenu". A ouvert le sac à main - a sorti le sac à main. A ouvert le sac à main - a sorti le sac à main..."
//===
Et travaillez avec le fichier - c'est-à-dire lisez le fichier à faire dans OnInit ou ses fonctions dérivées.... !
Bonjour ! J'ai téléchargé l'indicateur ci-joint à partir d'ici https://www.mql5.com/ru/forum/798/page3. J'ai commencé à le compiler et j'ai eu une erreur
Cela ressemble à ceci dans la chaîne de caractères
J'ai décrit ce problème dans le sujet https://www.mql5.com/ru/forum/798/page12 mais personne n'en parle encore.
J'ai besoin d'aide et de suggestions. Peut-être que quelqu'un peut m'aider à réécrire mon indicateur. J'ai essayé de l'utiliser pendant un certain temps, mais je n'ai aucun problème avec lui. Je les ai sur un terminal (PowerTader) et l'indicateur ne veut pas fonctionner. Merci.
Vous ne savez pas comment aider ici. Vous devez attendre la réponse du développeur.
double mx=mx=mn+(2*octave)
cette chaîne peut se présenter de deux façons.
double mx=mx+mn+(2*octave)
ou
double mx=mn+(2*octave)
