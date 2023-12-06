Erreurs, bugs, questions - page 425

Interesting:

En termes de nombre de paramètres, il ne semble pas y avoir de problème, j'ai testé avec 600 paramètres.

Mais le nombre de paramètres optimisés est limité à 63-64 (au-delà, le testeur ne permet tout simplement pas de marquer les paramètres).

Avec le nombre total de passes, il faut aussi faire attention (si le nombre de passes dépasse la durée maximale, le film ne fonctionnera pas, si je comprends bien).


Oui, je comprends très bien :)
 
Mr.FreeMan:
Oui, je comprends très bien :)
Écrivez à Servicedesk et joignez le fichier EX5, s'il vous plaît - cela nous aidera à trouver rapidement la cause du problème.
 

Création d'un indicateur personnalisé - paramètres - chaîne

Les virgules inversées ne peuvent pas être saisies dans la valeur initiale.

Silent:

Création d'un indicateur personnalisé - paramètres - chaîne

Il n'est pas possible d'écrire des citations à la valeur initiale.

Utilisez des caractères spéciaux ('\"' ou ceux obtenus à l'aide de CharToString). Vous pouvez également utiliser des guillemets simples.

Vous pouvez obtenir une représentation textuelle d'un guillemet double comme ceci

string quote = CharToString(34);

PS

Si je comprends bien, dans votre cas, c'est la variante"\" de qui fera l'affaire.

 
Interesting:
Utilisez des caractères de remplacement ou des guillemets comme "exemple".
Je voudrais aboutir à la chaîne de caractères Input1="" (valeur vide), pas de chaîne de caractères Input1="'''
Silent:
Vous souhaitez obtenir la chaîne de caractères Input1="" (valeur vide), pas de chaîne de caractères Input1="'''

Si je vous ai bien compris, vous avez besoin de la combinaison suivante :

string Input1 = "\"\"";
Silent:
Je voudrais obtenir la chaîne de caractères Input1="" (valeur vide), pas de chaîne de caractères Input1= "'''.
J'ai clarifié mon message.
 
Interesting:
voix_kas:
Le maître met toutes ces combinaisons dans ses guillemets "telles quelles".
Développeur.

Le boîtier n'accepte pas les variables, est-il conçu de cette façon ?

Je veux pouvoir comparer avec des variables régulières, mais ne pas obtenir une erreur "'XXXXXXXXX' - une expression constante est requise...".

 

Si vous ajoutez un commentaire à droite dans les paramètres d'entrée de l'indicateur 

//--- input parameters
input bool     BidLineEnable=true; //--- переменная BidLineEnable определяет, показывать ли линию Bid
input bool     AskLineEnable=true;
input string   path_prefix=""; // переменная path_prefix задает путь и префикс к имени файла
int ticks_stored; // переменная tick_stored содержит количество хранящихся котировок

on obtient

