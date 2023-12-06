Erreurs, bugs, questions - page 425
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En termes de nombre de paramètres, il ne semble pas y avoir de problème, j'ai testé avec 600 paramètres.
Mais le nombre de paramètres optimisés est limité à 63-64 (au-delà, le testeur ne permet tout simplement pas de marquer les paramètres).
Avec le nombre total de passes, il faut aussi faire attention (si le nombre de passes dépasse la durée maximale, le film ne fonctionnera pas, si je comprends bien).
Oui, je comprends très bien :)
Création d'un indicateur personnalisé - paramètres - chaîne
Les virgules inversées ne peuvent pas être saisies dans la valeur initiale.
Création d'un indicateur personnalisé - paramètres - chaîne
Il n'est pas possible d'écrire des citations à la valeur initiale.
Utilisez des caractères spéciaux ('\"' ou ceux obtenus à l'aide de CharToString). Vous pouvez également utiliser des guillemets simples.
Vous pouvez obtenir une représentation textuelle d'un guillemet double comme ceci
PS
Si je comprends bien, dans votre cas, c'est la variante"\" de qui fera l'affaire.
Utilisez des caractères de remplacement ou des guillemets comme "exemple".
Vous souhaitez obtenir la chaîne de caractères Input1="" (valeur vide), pas de chaîne de caractères Input1="'''
Si je vous ai bien compris, vous avez besoin de la combinaison suivante :
Je voudrais obtenir la chaîne de caractères Input1="" (valeur vide), pas de chaîne de caractères Input1= "'''.
Développeur.
Le boîtier n'accepte pas les variables, est-il conçu de cette façon ?
Je veux pouvoir comparer avec des variables régulières, mais ne pas obtenir une erreur "'XXXXXXXXX' - une expression constante est requise...".
Si vous ajoutez un commentaire à droite dans les paramètres d'entrée de l'indicateur
on obtient