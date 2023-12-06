Erreurs, bugs, questions - page 32
La seule façon correcte de le faire est très simple.
Vous écrivez un indicateur qui fonctionne à 100%, et il est fait classiquement sans le paramètre "Symbole", c'est-à-dire qu'il est calculé en utilisant le symbole et la période actuels.
Ensuite, cette calculatrice BASIC est appelée dans Expert Advisor (si un travail mécanique est fourni) ou dans la calculatrice (si vous avez besoin d'afficher des informations sur le graphique d'un INSTRUMENT NON CALCULANT).
PS
Sinon, si la calculatrice ou une fonction distincte doit effectuer un calcul supplémentaire, puis relier les résultats aux données du graphique en cours...
Suggestion qui mérite d'être prise en considération,
Mais bien sûr, du point de vue de la logique commune, c'est comme se gratter l'oreille gauche avec la main droite (mais ce n'est pas pour vous, c'est pour les développeurs),
Pourquoi dois-je appeler les données d'un instrument non natif ?
Si vous devez de toute façon créer des indicateurs personnalisés et les appeler à partir d'un symbole obligatoire, en général, la conclusion est que je vais l'acheter.
Mais encore une fois, j'appelle un indicateur prêt pour l'EUR avec des données sur le JPY (par exemple, il n'y a pas assez d'historique pour le Yen)
Si je recherche le même indicateur et qu'il ne contient pas de données pour cette longueur, que me dira-t-il ?
Voici une option réalisable :
Je peux ajouter un autre mal de tête. Si l'indicateur se trouve sur un graphique, mais que provient d'un autre, vous devez tenir compte du fait que le nombre de barres peut être différent :
Bug. Description. ATS toujours sur le marché (rollover par double lot 0.2).
Mode test tous les tics. Tout est normal.
Mode test, en ouvrant les prix. la même pièce.
Pour une raison quelconque, il se divise en deux transactions. Peut-être que c'est juste la façon dont il est affiché, mais ce n'est pas bien. Il ne devrait pas être de cette façon.
Bonjour, j'ai un sérieux problème avec le terminal MT5. Lorsque je démarre le terminal, seule la ligne de prix (bid) bouge, tandis que les chandeliers (barres) ne se dessinent pas/ne changent pas. Par conséquent, le prix se déplace sans changer le graphique. J'ai une question : comment peut-on résoudre ce problème ? En fait, tout fonctionne bien dans MT4 ! J'ai essayé de réinstaller le terminal, mais cela n'a pas aidé ! J'ai eu un tel problème avec plusieurs courtiers... Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire dans cette situation ?
L'un des développeurs peut-il répondre à cette question ? Ou dois-je le demander dans un autre fil ?
+1 J'ai vu la même chose, mais ça semble fonctionner correctement maintenant, ils ont dû le corriger.
Oui, bizarrement, mais c'est parti maintenant, je ne sais pas pour combien de temps...
Je suis d'accord sur les problèmes de trous et d'histoire.
Avec un fonctionnement normal et une synchronisation des périodes, les nouvelles barres devraient (logiquement) commencer en même temps...