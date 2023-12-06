Erreurs, bugs, questions - page 30

fvdtrejder:

Comme ci-dessus, pas besoin de joindre de capture d'écran car immédiatement après le lancement de mt5setup.e[e] le programme s'éteint immédiatement et dit erreur de configuration.

J'ai téléchargé le programme sur mon netbook, le programme fonctionne et je ne comprends pas ce qui ne va pas.

Avez-vous un antivirus ou un pare-feu (tout réseau et protection antivirus) ? Si oui, lequel...
 

J'ai mis un indicateur personnalisé sur le graphique -->

il dessine...

le supprimer du tableau -->

il disparaît -->

le remettre sur le tableau -->

et silence pas de re-dessin quand je rappelle l'indicateur ? ????????????

Bien que non parfois il charge (en général, glitch flottant), l'indicateur est attaché

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- plot LRma
#property indicator_label1  "LRma"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
input string             symbol      ="EURUSD";
input int                MA_Period   =25;          // период MA
input int                MA_shift    =0;           // сдвиг индикатора
input ENUM_APPLIED_PRICE price       =PRICE_OPEN;  // тип цены 
//--- indicator buffers
double  LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA;

int Lwma,Sma;// Хендлы машек
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
   Lwma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price);
   Sma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price);
   iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   iiMA=1.0/MA_Period;
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int count=rates_total-prev_calculated;
   if(count==0)count=1;
   if(CopyBuffer(Lwma,0,0,count,L)!=-1)
     {
      if(CopyBuffer(Sma,0,0,count,S)!=-1)
        {
         for(int i=0;i<count;i++)
            LRma[i]=(L[i]-S[i])*6*iPoint*iiMA;
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
lrma_symbol_x.mq5  3 kb
 
Avez-vous un antivirus ou un pare-feu (tout réseau et protection antivirus) ? Si oui, lequel...
 
fvdtrejder:
Il y a Dr. Web, je l'ai éteint et c'est la même chose.
 

Et il y a aussi cette merde à la place du bouton [Experts] de la barre d'outils Cntl+T.


Mon indicateur personnalisé fonctionne de manière stable et sans problème.

Je n'ai qu'un seul tampon pour le calcul des indicateurs, mais j'ai trois fixations. Je me demande si c'est la raison.

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
   SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,L,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,S,INDICATOR_DATA);
 
Je suis un peu confus, je n'ai pas trouvé de différence entre mon code et ce que vous suggérez.
 
DC2008:

J'ai un fonctionnement stable et sans problème de votre indicateur.

Pourquoi un seul tampon est déclaré pour le calcul de l'indicateur, mais trois tampons sont liés ? C'est peut-être la raison ?

Peut-être, mais parfois cela fonctionne, bien que lorsque je définis 3, j'obtiens 3 valeurs dans le nom court et j'ai besoin d'un seul du tampon principal.
Urain:
Je suis un peu confus, je n'ai pas trouvé de différence entre mon code et celui que vous proposez.

Il ne s'agit pas d'initialisation ici. Il ne s'agit même pas de ces deux lignes de code qui sont appelées par le Mashkeh.

Même si nous supposons que le paramètre SIMON est vraiment nécessaire à cet endroit (j'en doute personnellement), le travail avec les tampons est nul, et je ne parle même pas du bloc calculateur...

