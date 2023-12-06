Erreurs, bugs, questions - page 30
Comme ci-dessus, pas besoin de joindre de capture d'écran car immédiatement après le lancement de mt5setup.e[e] le programme s'éteint immédiatement et dit erreur de configuration.
J'ai téléchargé le programme sur mon netbook, le programme fonctionne et je ne comprends pas ce qui ne va pas.
J'ai mis un indicateur personnalisé sur le graphique -->
il dessine...
le supprimer du tableau -->
il disparaît -->
le remettre sur le tableau -->
et silence pas de re-dessin quand je rappelle l'indicateur ? ????????????
Bien que non parfois il charge (en général, glitch flottant), l'indicateur est attaché
Avez-vous un antivirus ou un pare-feu (tout réseau et protection antivirus) ? Si oui, lequel...
Et il y a aussi cette merde à la place du bouton [Experts] de la barre d'outils Cntl+T.
Encore, encore et encore. Quelle est l'idée d'écrire un symbole dans les paramètres (et d'oublier de le traiter NORMALEMENT dans le corps de l'indicateur).
Dans le bloc d'initialisation avec une bummer traité ce paramètre, puis ce qu'il faut faire avec elle est une question ...
Tout d'abord, je vous conseille de changer les lignes du bloc d'initialisation par celles qui suivent
Et puis repensez à ce qui se passe dans votre calculatrice...
PS
Dans tous les cas, si vous voulez indiquer la période en cours, il vaut mieux utiliser PERIOD_CURRENT ou Period().
Mon indicateur personnalisé fonctionne de manière stable et sans problème.
Je n'ai qu'un seul tampon pour le calcul des indicateurs, mais j'ai trois fixations. Je me demande si c'est la raison.
J'ai un fonctionnement stable et sans problème de votre indicateur.
Pourquoi un seul tampon est déclaré pour le calcul de l'indicateur, mais trois tampons sont liés ? C'est peut-être la raison ?
Je suis un peu confus, je n'ai pas trouvé de différence entre mon code et celui que vous proposez.
Il ne s'agit pas d'initialisation ici. Il ne s'agit même pas de ces deux lignes de code qui sont appelées par le Mashkeh.
Même si nous supposons que le paramètre SIMON est vraiment nécessaire à cet endroit (j'en doute personnellement), le travail avec les tampons est nul, et je ne parle même pas du bloc calculateur...