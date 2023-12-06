Erreurs, bugs, questions - page 173

stringo:
Paramètre. Comment pourrait-il en être autrement ? Nous n'aurons pas de Custom max 1, Custom max 2, ... Custom max n
Je vois. Nous allons penser
 

Bonjour !

Comment remédier ici à l'erreur : posible use of unintialised variable " time" ?

datetime OpenBuyOrdersTime() // vajadzetu atgriezt ordera izliksanas laiku
{
     datetime time;
     uint total=HistoryDealsTotal();

      for(int i=HistoryDealsTotal()-1;i>=0;i--)
        {
         ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         if(ticket!=0)
           {
            time  =(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME);
           }
        }
    return(time); 
}
 
abeiks:

Le temps renvoie toujours une valeur à un retour mais la valeur est initialisée par une condition, il peut donc y avoir une condition où la variable ne sera pas initialisée, alors que doit être renvoyé au retour ?
 
Urain:
Time renvoie toujours une valeur à un retour mais la valeur est initialisée par une condition, il peut y avoir une condition où la variable ne sera pas initialisée, alors que doit être renvoyé au retour ?

Je l'ai, merci ! :)

Les développeurs.

Quelle construction a déjà été observée (et très souvent) le phénomène suivant.

OC - Win XP SP3 MUI 32 bit


 

J'ai trouvé ce code dans le manuel

   int filehandle;
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(),PERIOD_CURRENT);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());

tout fonctionne, question : comment créer un fichier à écrire dans un autre emplacement pratique ?

Si j'entre un chemin absolu, le code ne fonctionne pas...

 
Olegts:

Probablement seulement via DLL
 
sergey1294:
Probablement seulement par DLL
Merci bien sûr, mais j'espérais que dans mt5 ce problème sera résolu d'une manière ou d'une autre, je suppose que je vais devoir faire un twist comme mt4 :((((
Olegts:

MQL4 a résolu le problème de la façon suivante : écrire les citations dans un fichier txt avec le chemin complet et le nom du fichier.
 
Interesting:
Dans MQL4, le problème était résolu de la manière suivante : écrire les citations dans un fichier txt avec le chemin complet et le nom du fichier.
Merci, je vais le vérifier dans mt5
