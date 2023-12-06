Erreurs, bugs, questions - page 169
papaklass:... C'est ce dont vous avez parlé dans vos précédents messages.
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je soulignais que le compilateur ne vérifie pas la logique du code et ne peut pas deviner qu'un bloc particulier ne sera exécuté que lorsque l'initialisation sera faite (selon vos termes). Le compilateur supposesimplement que s'il y a une variable non initialisée dans le code, elle sera utilisée tôt ou tard. Et le point de mes posts est que parfois, contrairement à l'affirmation catégorique de Renate, cette hypothèse peut ne pas se vérifier.
Ainsi, pour éviter de telles erreurs, initialisez toujours vos variables.
Comme vous l'avez vu, l'exemple ci-dessus montre que cet avertissement ne signifie pas toujours une erreur, c'est tout.
Dans la dernière version, l'analyse prospective ne fonctionne pas :
Certains indicateurs peuvent ne pas utiliser de tampons d'indicateurs.
Si vous ne spécifiez pas la directive #property indicator_buffers, vous obtiendrez un avertissement du compilateur : aucun tracé d'indicateur défini pour l'indicateur
En même temps, il n'est pas permis de spécifier un nombre de tampons égal à zéro. Cette situation pourrait être corrigée d'une manière ou d'une autre - le message pourrait être supprimé ou le nombre nul de tampons pourrait être autorisé.
Il est dans la version 344.
Pourquoi le débogueur ne fonctionne-t-il que dans OnInit() ?
Et à partir de là, il en ressort quel résultat ?
Peut-être que la sortie a un résultat non nul, c'est pourquoi le débogage s'arrête.
Aux développeurs.
Est-il possible de colorer en rouge (ou toute autre couleur de votre choix) la clôture de l'opération dans l'historique des transactions avec la clôture de l'opération ?
PS
J'aimerais également que les montants négatifs soient colorés en rouge dans la colonne "profit" (montants des retraits et des transactions perdantes)...
Je me demande pourquoi quatre événements OnTrade se produisent lorsqu'une position est fermée?
Ce n'est pas beaucoup ?