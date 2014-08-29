Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 36
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Merci pour ces réponses complètes et je m'excuse de ma hâte et de mon inattention lors de l'étude de la documentation, les réponses étaient en effet contenues dans la description de la fonction OnCalculate.
Apparemment, j'ai été trop rapide pour forcer le processus d'apprentissage et j'ai manqué l'étude des descriptions OnInit et OnCalculate.
Yedelkin:
Ces lignes répondent-elles à votre question ?
Dans ce cas, ces valeurs ne peuvent pas être calculées correctement (pas assez d'historique pour les calculer), donc on leur attribue carrément des valeurs nulles.
// J'aurais préféré leur attribuer des données d'entrée correspondantes, mais cela ne fait pas grande différence.
Mauvaise formulation de la question (c'est évident, j'ai écrit la même chose dans le commentaire de la ligne, et j'ai compris que l'affectation de valeurs nulles est présente). Pour paraphraser
Je mets dans l'impression et vois que les valeurs autres que 0 dans ExtLineBuffer sont assignées de l'index limit-1à l'index rates_total-1, mais dans le graphique l'indicateur est dessiné dans l'espace entier, hmm, alors où est l'assignation des valeurs(autres que zéro) au tampon de l'indicateur dans l'espace de 0 à limit-1?
Merci pour ces réponses complètes et je m'excuse de ma précipitation et de mon inattention lors de l'étude de la documentation ; les réponses étaient en effet contenues dans la description de la fonction OnCalculate.
Apparemment, j'ai été trop rapide pour forcer le processus d'apprentissage et j'ai manqué l'étude des descriptions OnInit et OnCalculate.
ParaphraserLe fait qu'ils ne peuvent pas être calculés et n'ont pas de sens est clair dès le début. J'ai regardé, à 0 barre la valeur d'une moyenne simple (indicateur), égale à la valeur maximale du prix (pas toujours), au début j'ai pensé qu'il s'agissait du nombre de barres affichées sur le graphique et stockées dans l'historique, j'ai passé ce paramètre à "illimité", le résultat n'a pas changé, l'indicateur sur la première (gauche) barre dessinée, et sa valeur est différente de 0.
J'ai vérifié et cela semble identique. L'historique dans les paramètres est de 100000 barres, je ne veux pas vérifier pour une quelconque illimitation, je le crois).
Je n'ai pas de réponse à "comment est-ce possible", il vaut mieux demander aux développeurs (par exemple dans la branche "bugs, bugs, questions", qui est visitée par les développeurs très régulièrement).
Je suis sûr qu'il n'y aura pas de miracle ici, il est fort probable que le terminal n'affiche pas tout l'historique demandé et que les barres les plus à gauche disponibles (par programmation) sont simplement laissées de côté. :)
Le fait qu'ils ne peuvent être calculés et n'ont pas de sens est clair dès le départ. J'ai regardé, à 0 barre, la valeur d'une moyenne simple (l'indicateur), égale à la valeur maximale du prix (pas toujours), au début j'ai pensé qu'il s'agissait du nombre de barres affichées sur le graphique et stockées dans l'historique, j'ai passé cette option à un illimité, le résultat n'a pas changé, l'indicateur sur les premières barres (à gauche) est dessiné, et sa valeur est différente de 0.
Je suis sûr qu'il n'y aura pas de miracle ici, il est fort probable que le terminal n'affiche pas tout l'historique demandé et que les barres les plus à gauche disponibles (par programmation) soient simplement laissées de côté. :)
En général, vous devriez commencer par les articles Comment écrire un indicateur en MQL5 et Indicateur par indicateur en MQL5.
Par ailleurs, il existe une branche spéciale dans la section appropriée du forum, qui vise à répondre à ce type de questions - Ce que vous devez savoir sur les indicateurs
En général, vous devriez commencer par les articles Comment écrire un indicateur en MQL5 et Indicateur par indicateur en MQL5.
Par ailleurs, il existe un fil de discussion spécial dans la section appropriée du forum, qui vise à répondre à ce type de questions - Ce que vous devez savoir sur les indicateurs
Bonsoir, j'étudie la structuredu résultat d'une demande de transaction (MqlTradeResult). J'ai écrit Print(9999999999999999999999) pour cette structure respectivement ; Pour beaucoup de valeurs Print a écrit zéro, qu'est-ce que c'est !
Pourquoi écrivons-nous ces lignes ? Pourquoi n'analysons-nous pas le résultat ?
Concernant les zéros : quel type de zéros provoque une perturbation ?