Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 45
L'ordinateur est très lent...
non, ce n'est pas une compétition :)
Output yu (GBPUSD,H1) array out of range in 'Output yu.mq5' (4873,19)- words not clear...
Vous avez accédé à un élément du tableau, alors que la taille du tableau est inférieure au numéro d'index de l'élément auquel vous avez accédé.
C'est comme lorsque vous avez le tableau arr[10] et que vous voulez obtenir un élément arr[11]. Mais il n'y a que 10 éléments.
C'est ce dont on vous parle.
et vous avez même donné le numéro de la ligne où l'erreur est 4873 sur vos 5000 lignes :)
La fonction demande un paramètre - connu pour être un nombre entier, cent pour cent non négatif, et vérifie à l'intérieur de la fonction qu'il ne dépasse pas 99. [shift - c'est le même nombre - il fait référence à un élément du tableau StdDev number shift. Donc, ce n'est pas le nombre qui compte ? Serait-il correct de le déclarer commedouble ATR[100] ; ? п.p. L'erreur est le numéro de ligne et le caractère est exactement le décalage.
2012.09.29 20:56:26 Sortie yu (GBPUSD,H1) array out of range dans 'Output yu.mq5' (4886,19)
Il n'y a aucun moyen d'accéder au mauvais élément du tableau, n'est-ce pas ?
J'ai essayé de fournir tous les tableaux, il y en a 11, avec une condition appropriée. Mais dites-moi, s'il vous plaît, comment la même erreur se produit-elle ici ? И
Qu'est-ce que c'est ? Où est-il déclaré ? Quelle est sa taille ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Изучаем и пишем вместе на MQL5
Yedelkin , 2011.04.30 08:47
Вопрос
ENUM_DEAL_ENTRY
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_STATE
Признак статусной записи
L'entrée d'état est l'entrée de fonds dans le compte, par exemple dans n'importe quel compte, la première ligne est le solde, c'est l'entrée d'état.
Cela ne semble pas être vrai.
Les retours :
2014.08.27 19:15:42.163 Deal_Entry_State (AUDUSD,D1) Deal ticket#3879156 entry=DEAL_ENTRY_IN
Qui sait ce qu'est le DEAL_ENTRY_STATE ?
Cela ne semble pas être le cas.
Logiquement, si la balace a la direction DEAL_ENTRY_IN, alors pourquoi n'est-elle pas dans la colonne "Direction"/Direction !
comme par exemple pour acheter, qui dans ce cas a aussi le sens DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892717 type=DEAL_TYPE_BUY entry=DEAL_ENTRY_OUT
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3892714 type=DEAL_TYPE_SELL entry=DEAL_ENTRY_IN
2014.08.28 13:25:44.007 Deal_Entry_State (AUDUSD,H8) Deal ticket#3879156 type=DEAL_TYPE_BALANCE entry=DEAL_ENTRY_IN