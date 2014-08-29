Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 41
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous devez vérifier pourquoi l'erreur s'est produite. Après tout, le code d'erreur ne dit pas pour quelle raison le symbole n'est pas sélectionné - si le programmeur n'a pas fourni une connexion au symbole correct, ou si le symbole n'est vraiment pas pris en charge par un fournisseur de devis particulier.
Merci ! !! C'est ça ! J'ai pensé à quelque chose comme ça depuis le début,
Oh, ils nous interrompent.
mais comment ? Oui, j'agis comme si de l'aide...
Bonsoir ! Vers un vieux sujet
J'utilise la fonction SymbolsTotal() pour découvrir qu'il y a 101 symboles (ouf !!!) .
Et le plus important - quelque chose comme ce symbole est stupide ne reconnaît pas. Ici.
SYMBOLE INCONNU D'INDICATEUR D'ERREUR
4801
Symbole inconnu
Mais si vous avez besoin, ici, regardez les plis si vous pouvez et avez besoin
Plus important encore, il ne reconnaît pas le symbole. Ici.
SYMBOLE INCONNU D'INDICATEUR D'ERREUR
4801
Symbole inconnu