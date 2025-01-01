MetaQuotes Tutoriels de programmation 174 1 2 3 4 5 ... 17 18) Dans notre monde technologiquement avancé, la programmation et l'informatique sont devenues des disciplines transformatrices qui stimulent l'innovation et façonnent la société. La programmation, en tant que forme d'art, combine créativité, logique et résolution de problèmes pour créer des solutions

MetaQuotes Apprentissage Automatique et Réseaux Neuronaux 745 1 2 3 4 5 ... 74 75) MQL5 prend désormais en charge les opérations matricielles et vectorielles qui sont utilisées dans diverses tâches de calcul, y compris dans l'apprentissage automatique. Nous avons créé ce fil de discussion pour sélectionner et partager des documents qui pourraient vous être utiles. La technologie

TheGemologist return StrToDouble(numstr); ( 2 ) Bonjour les Codeurs, Je suis bloqué dans la création de mon EA. Le problème se situe au niveau du bloc JSON parsing, que je n'arrive pas à résoudre. Ces erreurs récurrentes sont relatives à la compilation de StrToDouble() et la chaîne numstr. Les deux erreurs récurrentes sont les suivantes

azerty97490 Meilleurs EA HTF ( 4 ) Bonjour je recherche les meilleurs EA qui soit HTF svp. Merci d'avance

mehdi Besoin aide pour optimiser une stratégie EA sur MT5 ( 2 ) Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseils pour optimiser une stratégie de trading sur MetaTrader 5. J’utilise un robot basé sur des divergences RSI avec un trailing stop avec EMA et ATR , et j’aimerais affiner mes réglages (paires, horaires, valeurs) de manière plus pointue. Je cherche

Wilfried Tiani MT5 Multi Compte & Multi Instances sur Kubernetes xxxx Connection Lost ( 1 ) Bonjour à tous, Je souhaite partager avec vous une situation que je rencontre depuis 48 heures sur mon architecture MT5. J'ai créé une architecture sur MT5 pour le trading automatique que j'ai déployée dans un environnement Kubernetes. Je fais tourner 3 comptes simultanément qui sont chacun sur 7

D2xJrdn Serait-il possible enfin de régler ce problème que tout le monde parle !!!! 15 1 2) Bonjour J'ai pu constater sur ce forum et également sur Internet qu'il y a un énorme problème de notification et j'ai l'impression que personne arrive à le régler. Beaucoup de Trader créer un expert d'alerte pour faire du trading semi automatique. Mais quand l'expert se met en route les

lcornuel même EA sur même support mais sur UT différentes ( 5 ) Bonjour, Je teste un EA sur un même support et sur des UT différentes 1'/5'/15'. Mais seule une UT part en trading auto, comme si une fois sur une UT il oublie les autres. Je précise l'EA est installé sur 3 graphs différents (3 UT différentes). Auriez vous une solution? Merci

Gerard William G J B M Dinh Sy Quel éditeur de code utilisez-vous ? Je me demandais si certains d'entre vous, les développeurs, avaient choisi d'utiliser d'autres éditeurs de code que celui de MQL5 ? Si oui, lequel avez-vous adopté et pour quelle raison ? Personnellement, je suis resté fidèle à l'éditeur de MQL5. Il a quelques limites, comme on peut le voir sur ce

Gerard William G J B M Dinh Sy Que pensez vous des nouvelles fonctionnalités OpenBlas ? Bonjour Si vous vous posiez la question, les voici : . OpenBLAS - Méthodes sur les Matrices et les Vecteurs - Référence MQL5 - Référence sur le langage de trading algorithmique/automatisé pour MetaTrader 5 Bien que je n'aie pas une grande expérience dans ce domaine, je pense que ces outils sont en

Gerard William G J B M Dinh Sy Comptez vous utiliser la forgeMQL5 ? ( 3 ) Bonjour Comptez vous utiliser la forge ? https://forge.mql5.io/ Avez vous un projet qui vous tiens à cœur et vous voulez l'aide d'autres développeurs ? vous êtes vendeurs sur ce site et vous pensez que cela peut vous aider ? vous êtes trader et les codes vous rendent dingue et vous pensez y trouver

Gerard William G J B M Dinh Sy Codes et pratiques élégants 19 1 2) Bonjour, Pour changer un peu, je vous propose ce sujet. Pas de question, pas de besoin particulier — juste l’envie de montrer un morceau de code que j’ai écrit, et que je trouve, pour une fois… élégant. Je me lance, puisque c’est moi qui ai proposé l’idée. Je devais gérer une sélection de trades

Paul J'ai besoin d'aide pour exécuter et corriger mon code EA ( 2 ) Bonjour, Je suis un jeune trader et je crée mon propre EA. J'ai toutes mes conditions d'entrée, la logique de chaque système dans le code, comme la gestion de l'argent, etc. Cependant, le backtest ne fonctionne pas. Je pense que le code est erroné et j'ai besoin de votre aide pour le déboguer et le

Flohti MetaEditor : Scrolling horizontal ( 1 ) Bonjour, Je sais que pas mal de développeurs on tendance à passer sur une nouvelle ligne pour voir leur code de façon relativement clair lorsque celle-ci dépasserait de la fenêtre de l'éditeur, J'aime pas, j'ai une souris avec défilement horizontal au pouce et j'aimerais pouvoir m'en servir lorsque

Gerard William G J B M Dinh Sy Un EA trade comme un humain ? Vous êtes de quelle team ? De ceux qui pensent qu'un EA doit trader une stratégie humaine ? ou de ceux qui pensent qu'un EA peut trader différemment ? Perso, je n'ai jamais eu de succès à essayer de coder une stratégie humaine. Ca fini toujours avec le même résultat, pas rentable, et quand ça l'est

Gerard William G J B M Dinh Sy Openblas Bonjour MQ semble vouloir faire de gros efforts pour gérer les opérations sur vecteurs/matrices Auriez vous des exemples simples pour montrer à quoi ça peut servir ? Merci

Raimis78 Migration vers VPS ( 2 ) Bonjour, Est-ce que pendant la migration vers le service VPS, mes positions actuelles de trading seront automatiquement exécutées, c'est-à-dire clôturées? Merci d'avance de vos réponses

davidtrade227 Problème avec une stratégie ( 4 ) hello, quelqu'un ces pourquoi ma stratégie elle rentable dépit 2017 a fin 2024 et a partir de 2025 elle fait que chuter ? quelqu'un peu Maider svp merci (ces basé en reel stick)

Gerard William G J B M Dinh Sy Bonnes questions réponses pour un EA rentable ? ( 2 ) Je ne veux pas parler de style de trading, scalping ou autre. Cet topic est là pour essayer de cerner les bonnes questions et si possible dans le bon ordre. Je me lance : Pour moi, une bonne conception passe par : La définition de la tendance Le setup sachant exploiter cette tendance Le besoin et la

1262328 taille affichage calculatrice position trop petite ( 2 ) Bonjour j'ai un problème avec les utilitaires comme la calculatrice taille de position une fois installé la taille de l'utilitaire est beaucoup trop petite pour l'utiliser quelle solution pour pouvoir l'agrandir merci

Grace Danielle Le meilleur trading bot ( 2 ) Débutant en trading : mieux vaut-il un bot prêt à l'emploi (lequel ?) ou créer sa propre stratégie avec un bot sur mesure ? Avantages et inconvénients de chaque choix

hervé Siakrou COMMENT comprendre l'Activation multiple des EA et leur abonnement VPS ? ( 1 ) Bonjour. Lorsque dans la présentation d'un EA il est mentionné : Activations 5 , par exemple, qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Pour être plus clair, doit-on acheter l'EA à nouveau chaque fois que l'on le lie à différents graphiques dans un compte de trading, ou doit-on ouvrir un compte de

Admec93 absence de bibliothèque standard dans mon MT5 ( 2 ) j'ai un programmé un EA mais quand je passe à la compilation j'ai beaucoup d'eurreurs qui sont liées au faite quand dans mon dossier MQL5/Include j'ai des dossiers qui manquent et ce, même après réinstallation il me manque le dossier '' Enums '' comment faire SVP

fouadnetwork Robot programmé (.set) ( 3 ) Bonjour et un grand merci pour avoir lu mon message. En fait je cherche a lancé un ou plusieurs robots, malheuresement, j'ai du mal avec les plateformes Metatrader. Est til possible que quelqu'un me fasse le .set selon le compte que j'ai ? M'aider a effectuer les backtests ainsi que les futurs

HugoQLF Problème critique : les EA/scripts ne peuvent pas accéder aux prix des symboles sur MetaTrader 5 ( 3 ) Bonjour, Je rencontre un problème technique critique sur MetaTrader 5 avec mon compte . Problème rencontré : Les prix de tous les symboles (XAUUSD, EURUSD, US500, etc.) s'affichent correctement et sont mis à jour en temps réel dans la fenêtre « Market Watch ». Cependant, dans tous mes scripts EA et

jerome77 Besoin de vos conseils ( 1 ) Bonjour à tous, je ne demande pas d'aide pour code ou pas encore ;-) je demande simplement vos conseils pour un développement optimal de mon code sachant q ue je ne suis pas développeur. Voilà, j'ai testé comme beaucoup de vous toutes les stratégies trouvées mais sans jamais vraiment de très bon

sysfad Fadel Expert Advisor ne fonctionne pas ( 1 ) Normalement, j'ai un Expert Advisor qui fonctionne bien sur un compte démo de Meta trading 5, mais lorsque j'ai ouvert un compte chez un broker et j'ai installé mon EA il refuse de fonctionné, j'ai contacté le brokers mais rien. Si quelqu'un peut m'aider. Édité. Les noms des brokers ne sont pas