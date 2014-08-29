Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 43

Bonjour ! Dites-moi, je comprends que dans le testeur on ne peut pas voir les constructions graphiques? Pas du tout ? Je veux dire des graphiques comme
ObjectCreate(0,"Name",OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,"Name",OBJPROP_CORNER,0);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_XDISTANCE,DC_X);
ObjectSetInteger(0,"Name", OBJPROP_YDISTANCE, DC_Y);
Et ainsi de suite.
 
Dimka-novitsek:
Bonjour ! Dites-moi, je comprends que dans le testeur on ne peut pas voir les constructions graphiques? Non ? Je veux dire des graphiques comme et ainsi de suite.
Jusqu'à présent, les possibilités de rendre des objets graphiques en mode test visuel sont limitées.
 
Je l'ai, merci.
 

Regardez comment le compilateur jure sur la parenthèse... Je suis tombé ! Où regardez-vous l'erreur de toute façon ?

P.s. Il n'y a pratiquement rien d'autre dans ce document, juste une déclaration de variable !!!!. Il n'y a que six crochets, trois paires... Je voulais tout mettre dans oninit, pour pouvoir le déboguer pendant le week-end. Ou ignorer le compilateur ?

 
Dimka-novitsek:
Voyez comment le compilateur gronde la parenthèse... Je suis tombé ! Où chercher l'erreur de toute façon ?

Le compilateur a correctement signalé 2 erreurs.

Les erreurs ont une description assez précise sur la même ligne.

 
Oui, bien sûr, il n'y a pas encore de fonction. Mais le support ? Ce doit être parce qu'il n'y a pas de fonction ? Merci. Je suis stupide ? Je suis désolé. Oh. Je vais barrer la ligne avec l'erreur et compiler !
 
C'est des conneries... Je vais créer un conseiller à nouveau et pyrène dans une ligne.
 
Dimka-novitsek:
Oui, bien sûr, il n'y a pas encore de fonction. Mais une parenthèse ? Cela est probablement dû au fait qu'il n'y a pas de fonction. Merci. Peut-être que je suis juste stupide ? Je suis désolé. Oh. Je vais barrer la ligne avec l'erreur et compiler !

Non. C'est parce que OnInit() est censé retourner quelque chose de type int, mais ce n'est pas le cas. Il existe deux options :

  • Vous pouvez mettre return(0) à la fin du corps de la fonction;
  • Vous pouvez déclarer OnInit() avec le type void.
Tu sais, il a manqué le retour(0) ; Wow !!! C'est bon. J'ai déplacé le morceau de texte dans la fonction (OnInit ) d'une EA nouvellement créée, tout ce qui a été écrit dans la fonction OnTick d'une EA écrite depuis longtemps. Il compilera délibérément. Tapez '}'. - tous les chemins de contrôle ne retournent pas une valeur Sortie yu.mq5 2686 3 ! !!!

Inutile de dire que les parenthèses y sont appariées. Je ne sais pas quoi faire maintenant.

tol64:

Non. C'est parce que OnInit() est censé retourner quelque chose de type int, mais ce n'est pas le cas. Il existe deux options :

  • Vous pouvez mettre return(0) à la fin du corps de la fonction;
  • Vous pouvez déclarer OnInit() avec le type void.
Merci ! !! Je n'ai pas vu le message. MERCI ! !!
