Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 43
Bonjour ! Dites-moi, je comprends que dans le testeur on ne peut pas voir les constructions graphiques? Non ? Je veux dire des graphiques comme et ainsi de suite.
Regardez comment le compilateur jure sur la parenthèse... Je suis tombé ! Où regardez-vous l'erreur de toute façon ?
P.s. Il n'y a pratiquement rien d'autre dans ce document, juste une déclaration de variable !!!!. Il n'y a que six crochets, trois paires... Je voulais tout mettre dans oninit, pour pouvoir le déboguer pendant le week-end. Ou ignorer le compilateur ?
Voyez comment le compilateur gronde la parenthèse... Je suis tombé ! Où chercher l'erreur de toute façon ?
Le compilateur a correctement signalé 2 erreurs.
Les erreurs ont une description assez précise sur la même ligne.
Oui, bien sûr, il n'y a pas encore de fonction. Mais une parenthèse ? Cela est probablement dû au fait qu'il n'y a pas de fonction. Merci. Peut-être que je suis juste stupide ? Je suis désolé. Oh. Je vais barrer la ligne avec l'erreur et compiler !
Non. C'est parce que OnInit() est censé retourner quelque chose de type int, mais ce n'est pas le cas. Il existe deux options :
Tu sais, il a manqué le retour(0) ; Wow !!! C'est bon. J'ai déplacé le morceau de texte dans la fonction (OnInit ) d'une EA nouvellement créée, tout ce qui a été écrit dans la fonction OnTick d'une EA écrite depuis longtemps. Il compilera délibérément. Tapez '}'. - tous les chemins de contrôle ne retournent pas une valeur Sortie yu.mq5 2686 3 ! !!!
Inutile de dire que les parenthèses y sont appariées. Je ne sais pas quoi faire maintenant.
