Qui sait comment utiliser SB pour créer des EA OOP, veuillez créer un EA sous forme de portefeuille de 20 TS identiques. Et partager les résultats de la performance d'un tel portefeuille de TS dans le Testeur.
Par exemple, pour moi, un seul TS (sur les ordres en attente) prend une seconde pour passer. Un portefeuille de 20 transactions de ce type prend > 30 minutes. En d'autres termes, le ralentissement n'est pas 20 fois, mais 2000 fois - deux ordres de grandeur de plus qu'il ne devrait l'être.
Il s'avère que le testeur n'est pas adapté au trading de portefeuille.
Chaque TS sur chaque tick passe en cycles par tous les ordres en cherchant le sien ?
Oui. Mais ce n'est pas ce qui cause le ralentissement. Par exemple, si nous exécutons dans Optimizer, la vitesse augmente de 10 fois exactement.
Alors qu'est-ce qui ralentit ? Les parties internes du testeur (vérification du déclenchement des ordres, de la marge, etc.) ?
J'ai fait une seule liste de commandes et un accès à celle-ci à partir de tous les CT, cela a sensiblement accéléré le travail.
L'optimiseur diffère d'un seul en ce sens qu'il n'y a pas de journal pour chaque pet. Il est fort probable que la journalisation crée la plupart des décalages.
Cela permettrait d'accélérer considérablement le travail.
Dans le terminal, un EA du panier de 20 EA fonctionne parfaitement.
Je ne peux pas encore le vérifier, les ordinateurs sont occupés, mais le temps de tester le portefeuille TS augmente définitivement.
J'ai un "découpage" des CTs par temps d'opération de l'EA, les temps d'opération de l'EA se chevauchent rarement - et la tâche est d'évaluer un portefeuille déjà optimisé dans les CTs du testeur, si le portefeuille s'effondre - le test est terminé, en général, il est possible de travailler dans le testeur.
il y a une suspicion que les ordres en attente augmentent le temps de test et précisément - le calcul de la marge est une opération très "coûteuse", mon profileur met la plupart du temps sur l'appel OrderCalcMargin() - il est fort probable que la même vérification est faite par le testeur pour les ordres en attente
vous devez tester avec un EA de test pour trouver la vérité
Je n'utilise cette fonction nulle part. Et je cours en mode pips, où le testeur lui-même ignore le calcul de la marge.
qu'est-ce que ça peut être, où creuser ?
test sur tous les symboles dans l'aperçu du marché :
tous les agents ont terminé et la minuterie continue...
le plus étrange est qu'avant le début du test, il y en avait 31 dans la vue d'ensemble, ainsi que le point d'arrêt. mais 8 autres se sont ouverts tout seuls, plutôt étranges, je n'ai jamais ouvert de trade sur eux, à partir d'exotiques.
après le redémarrage de l'ordinateur, le nombre d'ouvertures est de 42. elles apparaissent après avoir appuyé sur "start". le test arrive à la fin. les mêmes transactions sont ajoutées (à première vue, je ne les ai pas toutes vérifiées). le journal est le même que d'habitude - connecté, synchronisé...
Sont-ils utilisés pour recalculer le profit ou la marge dans la devise du dépôt (le testeur les ajoute automatiquement à l'ouverture de la position) ?