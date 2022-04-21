Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 67
Afin de traiter plus efficacement les problèmes/bogues dans le testeur, vous avez besoin de ses journaux et des journaux de tous les agents. Sauvegarder tous ces documents dans une archive et les poster ici est assez difficile pour beaucoup de gens. Surtout ceux qui ne possèdent pas de gestionnaire de fichiers.
Je suggère que dans ce menu
Je propose d'ajouter une option "enregistrer tous les journaux dans les archives". Pour enregistrer une archive ZIP de tous les journaux, y compris les chemins des sous-dossiers.
Chaîne de recherche: Uluchshenie 013.
@Slava que signifie ce journal d'agent ? Voici le fragment complet du début à la fin.
Il y a eu une rupture de la communication. Lorsque la connexion est rompue, le testeur doit se terminer.
Lors de la prochaine connexion entrante du terminal client, il s'avère que le testeur n'a pas encore terminé son travail. La connexion entrante a donc été rejetée.
Pas d'interdiction
Rashid, s'il vous plaît, vérifiez maintenant. fxsaber dit qu'il a été autobannifié à nouveau.
Il n'a pas d'interdiction.
J'ai supprimé le paramètre de connexion Jamdisk dans le dossier du testeur MT5.
Avec la version 2347, il semble que le testeur de stratégie puisse maintenant exécuter les tests d'optimisation normalement.
Les résultats de tous les tests d'optimisation sont maintenant exactement les mêmes que ceux des tests individuels.
@fxsaber @Slava
Tout est maintenant revenu à la normale. La situation problématique ressemble à ceci.
Les deux fois, j'y suis entré pendant une longue session de saisie d'un grand article avec des téléchargements de photos.
Long - probablement plus d'une heure (j'ai été distrait plusieurs fois, puis je suis revenu). C'est probablement un système de sécurité qui se déclenche avec ce comportement.
Pour clarifier, le site devient inaccessible pendant de nombreuses heures. Photo ci-dessus.
L'erreur 403 n'est pas une interdiction
J'ai eu une erreur 403 sur mon PC l'année dernière, mais j'ai lu le forum sur mon Android pendant environ 5 heures sans aucun problème.
J'ai redémarré le modem et tout fonctionnait bien d'un coup.
Android doit avoir été avec une IP différente.
Le routeur n'est pas obligé de changer d'IP après un redémarrage. Il est compréhensible que le blocage d'IP se produise.