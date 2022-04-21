Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 70

Nouveau commentaire
 

Nous manquons cruellement d'une fonctionnalité permettant de marquer une ligne dans l'onglet d'optimisation, la case à cocher prendra très probablement de la place (une autre colonne ?), mais au moins la mise en évidence en couleur des passages intéressants est une fonctionnalité très utile.

par exemple, un double clic sur la ligne dans la colonne Pathway pourrait mettre en italique le passage intéressant pour l'optimisation

Je pense que ce serait assez fonctionnel - trié en cliquant dans l'en-tête, double-clic sur la ligne lancée un seul passage, vous pensez que le passage est réussi - marqué avec un double-clic dans la colonne la plus à gauche, puis évaluer davantage les passages d'intérêt

HH : Et vous pouvez juste permettre l'édition du passage de la colonne, au lieu de mettre en évidence la police - juste cliqué pour enregistrer Best, World, Super World !!! eh dreams

 
Igor Makanu:

Nous manquons cruellement d'une fonctionnalité permettant de marquer une ligne dans l'onglet d'optimisation, la case à cocher prendra très probablement de la place (une autre colonne ?) mais au moins la mise en évidence en couleur des passages intéressants est une fonctionnalité très utile.

par exemple, un double clic sur la ligne dans la colonne Pathway pourrait mettre en italique le passage intéressant pour l'optimisation

Je pense que ce serait assez fonctionnel - trié en cliquant dans l'en-tête, double-clic sur la ligne lancée un seul passage, vous pensez que le passage est réussi - marqué avec un double-clic dans la colonne la plus à gauche, puis évaluer davantage les passages d'intérêt

HH : Et vous pouvez juste permettre l'édition d'un passage de colonne, au lieu de mettre en évidence la police - juste cliqué pour enregistrer Best, Kool, SuperKool !!! Eh dreams

Oui, ce serait pratique. Peut-être créer un add-on GUI au-dessus du Tester, comme ils l'ont fait autrefois pour le Terminal.

TradePanel_Csharp
TradePanel_Csharp
  • www.mql5.com
Торговая панель, которая работает и в Визуализаторе Тестера.Таблица текущих ордеров/позиций.Таблица истории торгов (корректно работает на Хедж-счетах). Использование Ручная торговля в Тестере или вмешивание в работу советника (например, с целью проверки устойчивости ко внешним факторам).Ручная торговля в Терминале на демо/реальных...
 
Le testeur a lâché.
2020.04.05 19:12:11.806 Tester  USDCAD: preliminary downloading of history ticks canceled
La raison pour laquelle il a annulé lui-même le rebondissement du tic-tac n'est pas claire.
 

La génétique donne une image comme celle-ci.

Une chose similaire n'a été observée auparavant que lors de la réalisation de plusieurs génétiques consécutives. L'image ressemble à six pistes. Mais c'est une génétique sur six cœurs.

Quelle pourrait être la raison ?

 

Comment MQL+WinAPI peut-il récupérer cette information ?


J'en ai besoin pour les filtrages.


ZZZ Maintenant, je fais le gros du travail : j'ouvre/ferme une position et je calcule la commission qui en résulte.

 
fxsaber:

Comment MQL+WinAPI peut-il récupérer cette information ?


J'en ai besoin pour les filtrages.


Je fais actuellement le travail de base : j'ouvre/ferme une position et je calcule la commission qui en résulte.

Vous pouvez créer un lot qui exécutera des tests courts dans tester sur tous les symboles et obtenir la commission, mais c'est une solution complètement détournée, je suppose.

 
Andrey Dik:

Il est possible de créer un lot qui exécute de courts tests dans le testeur sur tous les personnages et d'obtenir des commissions de cette manière, mais c'est une solution complètement rétrograde, je suppose.

C'est ce que je fais. Vous n'avez pas besoin du lot, car il existe un mode Optimisation pour tous les personnages.

 
Les fichiers d'optimisation de tous les caractères ne s'ouvrent pas dans le testeur. L'optimisation normale est parfaite.
 
fxsaber:

La génétique donne une image comme celle-ci.

Une chose similaire n'a été observée auparavant que lors de la réalisation de plusieurs génétiques consécutives. L'image ressemble à six pistes. Mais c'est une génétique sur six cœurs.

Quelle pourrait être la raison ?

Y a-t-il des délais dans les paramètres d'entrée ?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Все предопределенные периоды графиков имеют уникальные идентификаторы. Идентификатор PERIOD_CURRENT означает текущий период графика, на котором запущена mql5-программа.
 
Rashid Umarov:

Y a-t-il des délais dans les paramètres d'entrée ?

Non. Le code est par ticks, il n'a rien à voir avec les barres.

1...636465666768697071727374757677...84
Nouveau commentaire