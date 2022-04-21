Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 70
Nous manquons cruellement d'une fonctionnalité permettant de marquer une ligne dans l'onglet d'optimisation, la case à cocher prendra très probablement de la place (une autre colonne ?), mais au moins la mise en évidence en couleur des passages intéressants est une fonctionnalité très utile.
par exemple, un double clic sur la ligne dans la colonne Pathway pourrait mettre en italique le passage intéressant pour l'optimisation
Je pense que ce serait assez fonctionnel - trié en cliquant dans l'en-tête, double-clic sur la ligne lancée un seul passage, vous pensez que le passage est réussi - marqué avec un double-clic dans la colonne la plus à gauche, puis évaluer davantage les passages d'intérêt
HH : Et vous pouvez juste permettre l'édition du passage de la colonne, au lieu de mettre en évidence la police - juste cliqué pour enregistrer Best, World, Super World !!! eh dreams
Oui, ce serait pratique. Peut-être créer un add-on GUI au-dessus du Tester, comme ils l'ont fait autrefois pour le Terminal.
La génétique donne une image comme celle-ci.
Une chose similaire n'a été observée auparavant que lors de la réalisation de plusieurs génétiques consécutives. L'image ressemble à six pistes. Mais c'est une génétique sur six cœurs.
Quelle pourrait être la raison ?
Comment MQL+WinAPI peut-il récupérer cette information ?
J'en ai besoin pour les filtrages.
ZZZ Maintenant, je fais le gros du travail : j'ouvre/ferme une position et je calcule la commission qui en résulte.
Vous pouvez créer un lot qui exécutera des tests courts dans tester sur tous les symboles et obtenir la commission, mais c'est une solution complètement détournée, je suppose.
C'est ce que je fais. Vous n'avez pas besoin du lot, car il existe un mode Optimisation pour tous les personnages.
Y a-t-il des délais dans les paramètres d'entrée ?
Non. Le code est par ticks, il n'a rien à voir avec les barres.