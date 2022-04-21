Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 74

Nouveau commentaire
 
Le nom de l'EA dont l'exécution a eu lieu est absent à la fin du journal d'exécution unique. Il serait bon de l'ajouter en même temps que l'en-tête, comme cela est fait au début de l'exécution.
 
Lorsque l'interface graphique affiche la liste des caches en cours d'optimisation, j'aimerais voir dans cette liste également le temps passé pour l'optimisation.

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading

Bugs, bugs, questions

Slava, 2019.04.19 15:11

//+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg;                // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT              passes_passed;          // количество пройденных проходов
  };

C'est à dire voir le produit des champs respectifs -msc_avg * pass_passed.

 
En mode visuel, appuyer sur "Défiler jusqu'à... date" fait défiler jusqu'à la fin de l'histoire.
 
Est-ce un bug que le mode pips compte la marge et qu'il n'y ait pas assez d'argent pour déclencher les limiteurs ?
 


Maintenant, vous ne pouvez pas trouver une entrée dans cette barre de recherche en entrant un nom d'EA et un symbole. Une seule chose est autorisée.

 
fxsaber:
Est-ce un bogue qu'en mode pips la marge soit calculée et qu'il n'y ait pas assez d'argent pour déclencher la limite ?

Y a-t-il quelque chose que vous pouvez modifier dans les propriétés du symbole pour que le calcul de la marge soit moins long ?

 
fxsaber:

Une caractéristique intéressante de la génétique. Dans les profondeurs de l'algorithme, j'ai remplacé la multiplication par un par un facteur d'optimisation, dont la plage d'optimisation inclut le même.

Lorsque j'ai inclus l'optimisation de ce paramètre dans la génétique, je n'ai même pas pu m'approcher du résultat, qui était montré par la génétique avant l'introduction du paramètre.

Et si l'on fixe ce paramètre à 1, ou si l'on optimise de façon très proche de ce paramètre, est-il possible de retrouver l'ancien maximum ?

 
Igor Makanu:

Y a-t-il un moyen de modifier les propriétés du symbole pour que le calcul de la marge prenne moins de temps ?

Faites en sorte que toutes les devises des symboles correspondent à la devise du compte. En mode visuel, il ne devrait toujours y avoir qu'un seul symbole dans Market Watch.

 
Andrey Khatimlianskii:

Et si l'on fixe ce paramètre à 1, ou si l'on optimise de façon très proche, est-il possible de retrouver l'ancien maximum ?

Avec un - bien sûr, proche - je n'ai pas vérifié.

 

2402, si vous effectuez un seul passage d'un des résultats d'optimisation avec une grande balance, la balance est exposée de travers.

Veuillez corriger ce bogue.

1...676869707172737475767778798081...84
Nouveau commentaire