Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration
J'ai vu dans le testeur de stratégie, je ne vois pas la commission lorsque la transaction est terminée.
J'utilise la bibliothèque de <Trade / PositionInfo.mqh> et je ne peux pas obtenir la commission à travers elle.
Voir l'image :
Testeur de stratégie :
Veuillez me faire savoir ce que je peux faire pour attirer des commissions à mon testeur de stratégie.
J'espère obtenir une réponse.
Tant que le poste est ouvert - vous ne pourrez pas toujours voir la commission. Dans ce cas, vous devez surveiller la commission sur la transaction de"sortie du marché".
Ajoutons qu'il existe un autre type de commission - lorsque vous entrez sur le marché. Ensuite, vous devez rechercher une transaction d'"entrée sur le marché".
Mais ce n'est pas la réponse à la question. Je ne vois pas de commission dans le testeur de stratégie de transaction terminée ? Il n'y a rien quand je cherche dans l'historique. Même dans la liste de l'historique, la commission n'apparaît pas. Vous pouvez le voir dans les images que j'ai partagées.
C'est un problème avec le serveur commercial.
Ici, je suis sur un compte réel exécutant le testeur - et je peux voir les commissions parfaitement :
Mais sur le symbole du Forex :
Cela dépend de votre courtier.
Merci pour vos réponses. Je pense que je dois contacter le courtier. Le courtier dit que c'est un problème de MT5. MT5 dit que c'est un problème de courtier. Très bien ... et mon problème reste là. Aucune solution.....
C'est votre première fois sur le marché ? Débarrassez-vous de ce "courtier" et fuyez-le dès que possible.
Il s'agit d'un analphabétisme élémentaire de la part du personnel technique du "courtier" - ils ne savent pas configurer le serveur de négociation.
Dans ce mode d'optimisation, vous pouvez choisir le chemin vers les symboles sur lesquels calculer.
Par exemple, vous voulez faire l'optimisation uniquement sur les symboles de futures ou sur certains symboles personnalisés. Pour ce faire, vous devez changer la surveillance du marché à chaque fois.
S'il est possible de définir un masque (par exemple EUR*) dans l'ini, ce serait bien.Chaîne de recherche: Uluchshenie 023.
Après avoir sélectionné l'élément de menu "Run Single Test" dans le tableau d'optimisation, un seul passage est effectué. Malheureusement, il faut maintenant se rappeler quelle ligne de ce tableau correspond aux onglets de la passe unique. Si la ligne souhaitée était faiblement mise en évidence après avoir sélectionné cet élément de menu, il serait beaucoup plus confortable de travailler avec les résultats de l'optimisation. Veuillez envisager cette possibilité.Chaîne de recherche: Uluchshenie 024.