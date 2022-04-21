Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 75
Dans ces deux modes d'affichage des résultats de l'Optimisation
ne font rien d'utile car il n'y a pas d'infobulles avec le résultat lorsque l'on passe la souris sur la cellule/le point concerné.
Veuillez finaliser ces deux modes tels qu'ils sont implémentés dans le mode supérieur/par défaut "Graphique avec résultats".
HistorySelect ne sélectionne pas les commandes à partir de la date à laquelle elles ont été supprimées ou remplies, mais à partir de la date à laquelle elles ont été passées. Ce qui, bien sûr, est incorrect. Il fonctionne correctement dans le terminal. Bug désagréable.
La chaîne de recherche: Oshibka 008.
Nécessite des paramètres d'entrée. Mais les paramètres d'entrée ne sont pas nécessaires pour ce type d'optimisation. Veuillez noter.
plusieurs fois, j'ai été sévèrement déçu par la suite, après des résultats de graal
si dans le testeur, l'historique des tics n'est pas synchronisé dans le mode tic-tac réel, le testeur commence à travailler dans le mode tic-tac généré !
j'ai déjà eu de nombreuses fois l'occasion d'être sévèrement frustré par la suite, après les résultats du graal
fxsaber, 2020.05.17 00:38
lorsque l'historique des barres sur le serveur ne correspond pas à l'historique des tics. Dans ce cas, vous ne pouvez pas du tout utiliser le symbole original dans Tester. Cette limitation n'est contournée que par des symboles personnalisés.
N'utilisez toujours que des modèles personnalisés. Il n'y aura pas de problème du tout. En d'autres termes.
Renat Fatkhullin, 2020.05.17 11:53
Nous allons revoir radicalement la conception du testeur.
S'il existe un symbole sur le serveur de commerce qui n'a pas d'historique, l'exécution du testeur sur ce symbole provoque une attente interminable.
Cela rend notamment impossible l'optimisation pour tous les symboles de la Market Watch.
Veuillez ajouter le nom du serveur à cette ligne.