Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 73
une nouvelle tournure pour le mode tout personnage :
a fait 31 passages (par le journal aussi) dans la table seulement 24 rangées.
31 - les nouveaux ont cessé d'être ajoutés d'eux-mêmes
Le robot n'a pas recompilé.
AJOUTÉ : j'ai trouvé - il y a un tableau hors de la plage de plusieurs caractères. je n'avais pas remarqué avant que de telles passes étaient sautées. pas d'erreurs sur une seule passe, le test va jusqu'à la fin...
Sont-ils utilisés pour convertir les bénéfices ou la marge en monnaie de dépôt (le testeur les ajoute automatiquement lors de l'ouverture d'une position) ?
non, ce sont des exotiques comme SGDNOK, PLNTRY
Non, il y a des exotiques comme SGDNOK, PLNTRY...
Et pour quoi sont-ils optimisés? Que contient leur cahier des charges ?
Si l'on "compte le bénéfice en pips", des symboles supplémentaires apparaissent-ils ?
Un optimiseur diffère d'un seul en ce sens qu'il n'y a pas de journal pour chaque pet. Il est probable que l'abattage crée une grande partie du freinage.
Dans le terminal, un EA d'un panier de 20 EA fonctionne bien.
Quels sont ceux qui sont optimisés ? Que contient leur cahier des charges ?
Si "compter le profit en pips", des caractères supplémentaires apparaissent-ils ?
a arrêté de jouer (n'a pas redémarré ! l'ordinateur dormait en mode hibernation)... nouveau jour, nouvelles blagues : le tableau hors de portée sur la passe de groupe est manquant sur la passe unique... Il faudra faire le tri, voir comment toutes ces blagues se déroulent.
Et donc les symboles habituels, la méthode de calcul des bénéfices - FX
AJOUTÉ :
J'ai fait des tests simples sur USDRUB, j'ai remarqué 3 nouveaux symboles :
comme vous pouvez le voir, ils ont le CHF en commun, mais USDRUB et
non remarqué auparavant : dans la spécification au symbole :
et le testeur n'hésite pas à ouvrir à 0:00, c'est-à-dire sur une barre de cotation mais pas de transaction
ajouter un ensemble approprié de valeurs (sans noms) des paramètres d'entrée ?
Une caractéristique intéressante de la génétique. Dans les profondeurs de l'algorithme, j'ai remplacé la multiplication par un par un facteur d'optimisation, dont la plage d'optimisation inclut le même.
Lorsque j'ai activé l'optimisation de ce paramètre dans la génétique, je n'ai même pas pu m'approcher du résultat affiché par la génétique avant la saisie du paramètre.
Est-ce que je comprends bien que dans une telle situation, l'introduction d'un nouveau paramètre ajoute tellement de nouveaux extrema locaux qu'il n'y a aucun moyen d'atteindre l'"ancien" maximum ? C'est-à-dire que cela indique que le paramètre introduit des bruits, plutôt que d'introduire quelque chose de clair.
Est-il correct de considérer le nouveau paramètre d'entrée comme un déchet ?