Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 71

fxsaber:
Les fichiers d'optimisation de tous les caractères ne s'ouvrent pas dans le testeur. L'optimisation normale est parfaite.
Puis-je avoir plus de détails ? Pas à pas
 
Slava:
Pouvez-vous me donner plus de détails ? Pas à pas

J'ai optimisé pour tous les caractères.

Testeur->Revoir->Résultats précédents->Sélectionner tout fichier opt avec optimisation par tous les caractères.

Rien ne se passe.

 
On dirait que l'optimiseur s'est complètement cassé. J'essaie de faire fonctionner un filet, et il donne 500 jeux sur 10000 et meurt. Seul le temps d'optimisation augmente. Les tâches sont ajoutées dans les agents, mais l'exécution reste immobile.
C'est un désordre. Quand vont-ils le réparer ? L'autre jour, ça semblait aller. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Dossiers :
IMG_20200426_125909.jpg  6654 kb
 
Anatoliy Dzhumko:
J'ai déjà tout nettoyé. J'ai tout réinstallé plusieurs fois et toujours.
 
Anatoliy Dzhumko:
J'ai déjà tout nettoyé. J'ai tout réinstallé plusieurs fois et toujours.

Personne ne sait ce qu'il y a dans votre EA. Je n'ai pas remarqué de problèmes avec le mien.

 
Anatoliy Dzhumko:
J'ai déjà tout nettoyé. J'ai tout réinstallé plusieurs fois, et toujours.

"Still" s'écrit. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas de langage grossier. J'ai supprimé l'impolitesse de votre message.

 
Je m'excuse auprès de tout le monde. J'ai commencé un autre hibou. C'est bon. Je dois être surmené, je commence à être fatigué.
 

Pourquoi le graphique de backtest d'un EA dans le Terminal montre-t-il des transactions avec des flèches aréolées ?


Et l'autre EA ne montre pas d'aréoles ?

 
fxsaber:

Le bouton de visualisation des chandeliers/barres est pressé différemment


 
Igor Makanu:

Merci, je ne le savais pas.

