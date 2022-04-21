Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 71
Les fichiers d'optimisation de tous les caractères ne s'ouvrent pas dans le testeur. L'optimisation normale est parfaite.
Pouvez-vous me donner plus de détails ? Pas à pas
J'ai optimisé pour tous les caractères.
Testeur->Revoir->Résultats précédents->Sélectionner tout fichier opt avec optimisation par tous les caractères.
Rien ne se passe.
On dirait que l'optimiseur s'est complètement cassé. J'essaie de faire fonctionner un gynetic, et il donne 500 séries de 10000 et meurt. Seul le temps d'optimisation augmente. Dans les agents, des tâches sont ajoutées, mais l'exécution reste immobile.
J'ai déjà tout nettoyé. J'ai tout réinstallé plusieurs fois et toujours.
Personne ne sait ce qu'il y a dans votre EA. Je n'ai pas remarqué de problèmes avec le mien.
J'ai déjà tout nettoyé. J'ai tout réinstallé plusieurs fois, et toujours.
"Still" s'écrit. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas de langage grossier. J'ai supprimé l'impolitesse de votre message.
Pourquoi le graphique de backtest d'un EA dans le Terminal montre-t-il des transactions avec des flèches aréolées ?
Le bouton de visualisation des chandeliers/barres est pressé différemment
Merci, je ne le savais pas.