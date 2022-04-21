Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 66
Il vient d'un forum chinois (il ne comprend pas non plus l'anglais).
Dans la partie anglaise, nous cliquons (souvent mais pas toujours) sur modifier l'article, nous faisons une traduction automatique de l'article de sa langue à l'anglais avec le traducteur intégré, puis nous cliquons sur Mettre à jour l'article.
Mais cela ne doit pas être fait de manière catégorique ; cela est très préjudiciable aux lecteurs. Faire preuve d'initiative est souvent punissable.
Alors un conseil : écrivez-le dans votre langue maternelle et ci-dessous - sa traduction en anglais. Ainsi, il sera plus facile pour le lecteur de corriger les erreurs de traduction automatique.
2345 - casse les caches des testeurs. Le nom de l'EA (dans la capture d'écran avant les points en surbrillance) ne figure plus dans le nom des fichiers correspondants.
Pour cette raison, il n'est pas possible de voir les résultats des optimisations précédentes à l'aide des outils GUI - ils sont absents de la liste de sélection déroulante.
Il y a aussi des zéros dans les fichiers, à la place du nom de l'EA.
opt.
tst.
Z drive ?
Utilisez-vous également l'outil Windows mklink pour lier le dossier du testeur MT5 à un dossier sur la RAM ?
Serait-ce la cause des erreurs étranges qui nous assaillent depuis si longtemps ?
fxsaber, 2019.09.16 14:11
J'exécute ce fichier batch dans le dossier Terminal une fois après avoir redémarré mon ordinateur.
Après cela, les fichiers journaux ne sont pas créés. À l'œil, je n'ai pas encore remarqué de décalages de la part du testeur. Cela semble être une bonne solution.
fxsaber, 2019.06.07 06:37Rédaction d'un service utile
Lors du lancement du terminal, un avertissement apparaît immédiatement si le dossier Tester est manquant.
Une grande aide si Tester sur RAMDrive devrait être là.
Le bogue suivant ne cesse de se manifester. Qui a le même problème ?
Après avoir exécuté la génétique, les résultats de l'optimisation apparaissent.
En examinant les résultats de l'optimisation, pour chaque résultat, nous effectuons un seul passage de ce résultat dans le testeur pour vérifier la régularité de la courbe, etc.
Après plusieurs runs de singles à partir des "résultats d'optimisation" exacts, le single run se plante et seule la surcharge du terminal aide, c'est-à-dire que le single run ne démarre pas, le bouton de démarrage ne réagit pas (aucune action lorsque j'appuie dessus). En même temps dans le journal normal écrit quelque chose comme - pass (et il y a un "numéro" par exemple pass 14, pass 255, etc.) Cela fait déjà 3 ans que j'en ai marre, quand parfois après 4-8 runs avec 1 résultat génétique je dois redémarrer le terminal, charger à nouveau l'historique des résultats de test et ensuite recommencer les runs à partir de celui-ci.N'importe qui peut reproduire à partir de ce que j'obtiens - Faites de la génétique, et fouillez dans les résultats de la génétique pour des courses uniques. Parfois le testeur échouera rapidement et parfois il échouera des dizaines de fois (mais moins souvent).
N'importe qui peut reproduire à partir de ce que j'obtiens - Faire de la génétique, et fouiller autour des séries uniques dans les résultats de la génétique. Parfois le testeur échoue rapidement et parfois il échoue des dizaines de fois (mais moins souvent).
Je travaille beaucoup avec le testeur. Mais je ne me souviens pas d'un tel comportement.
Je suis également un utilisateur fréquent des testeurs de stratégie.
Je n'ai pas rencontré la situation que vous avez mentionnée.
Le problème que j'ai rencontré est que, dans la plupart des cas, je n'ai pas pu obtenir les résultats corrects du test à partir de la tâche d'optimisation.
Cependant, tous les tests individuels sont corrects.
Cela n'a rien à voir avec l'optimisation génétique ou l'optimisation complète, la plupart des tâches d'optimisation retournant simplement des résultats ridicules.
Probablement lié à un mécanisme de gestion du cache ou de la mémoire, le testeur de stratégie a eu une ou plusieurs erreurs graves dans la fonction d'optimisation à partir de la version 2280.
Je refais un test à court terme et j'écrirai un peu plus à ce sujet. Cela fait longtemps que je n'ai pas testé moi-même de gros volumes.
Peut-être que les dernières versions sont plus stables, je n'ai pas pu le trouver, sur l'ancienne version (2085) assez rapidement répétée. Le vrai départ n'est pas complètement arrêté, juste à certaines lignes, les résultats du test n'ont pas commencé de quelque manière que ce soit.
Encore une fois, ce n'est pas tout à fait le problème que j'ai écrit ci-dessus, mais c'est une option.
Par exemple, j'ai obtenu l'information suivante sur le build 2085.
Quelqu'un peut-il déchiffrer ce qui est écrit dans le journal de l'agent ?
J'ai compris que le problème pouvait venir des agents.
Oui, c'est le cas dans les journaux.
J'ai déjà écrit ici au sujet de ce problème :
