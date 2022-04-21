Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 66

Sergey Golubev:
Il vient d'un forum chinois (il ne comprend pas non plus l'anglais).
Dans la partie anglaise, nous cliquons (souvent mais pas toujours) sur modifier l'article, nous faisons une traduction automatique de l'article de sa langue à l'anglais avec le traducteur intégré, puis nous cliquons sur Mettre à jour l'article.

Mais cela ne doit pas être fait de manière catégorique ; cela est très préjudiciable aux lecteurs. Faire preuve d'initiative est souvent punissable.

 
Sergey Golubev:


Merci pour votre aide !
Je vais essayer de traduire mon message en russe en utilisant le traducteur intégré de mql5.com.
Espérons que sa qualité soit fiable.
Après tout, je comprends un peu l'anglais, mais je ne comprends pas du tout le russe.
 
tickfenix :
Merci pour votre aide !
Je vais essayer de traduire mon message en russe en utilisant le traducteur intégré de mql5.com.
Espérons que sa qualité soit fiable.
Après tout, je comprends un peu l'anglais, mais je ne comprends pas du tout le russe.

Alors un conseil : écrivez-le dans votre langue maternelle et ci-dessous - sa traduction en anglais. Ainsi, il sera plus facile pour le lecteur de corriger les erreurs de traduction automatique.

Ensuite, un conseil : écrivez dans votre langue maternelle et ci-dessous - sa traduction en anglais. Il sera ainsi plus facile pour le lecteur de corriger les erreurs de traduction automatique.

 

2345 - casse les caches des testeurs. Le nom de l'EA (dans la capture d'écran avant les points en surbrillance) ne figure plus dans le nom des fichiers correspondants.

Pour cette raison, il n'est pas possible de voir les résultats des optimisations précédentes à l'aide des outils GUI - ils sont absents de la liste de sélection déroulante.


Il y a aussi des zéros dans les fichiers, à la place du nom de l'EA.

opt.


tst.


Chaîne de recherche: Oshibka 006.
 
fxsaber :



Z drive ?

Utilisez-vous également l'outil Windows mklink pour lier le dossier du testeur MT5 à un dossier sur la RAM ?

Serait-ce la cause des erreurs étranges qui nous assaillent depuis si longtemps ?


Drive Z ?

Utilisez-vous également l'outil Windows mklink pour lier par jonction le dossier du testeur MT5 à un dossier sur un disque dur ?

Serait-ce la raison des erreurs bizarres qui nous assaillent depuis si longtemps ?

 
tickfenix:

Drive Z ?

Utilisez-vous également l'outil Windows mklink pour lier par jonction le dossier du testeur MT5 à un dossier sur un disque dur ?

Serait-ce la raison des erreurs bizarres qui nous assaillent depuis si longtemps ?

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le testeur de stratégie

Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration

fxsaber, 2019.09.16 14:11

J'exécute ce fichier batch dans le dossier Terminal une fois après avoir redémarré mon ordinateur.

rem Создали RAM-Drive для Тестера.
imdisk -a -o awe -s 3 G -m Z: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester"

mkdir z:\Tester
mklink /j Tester z:\Tester

rem Кеш оптимизатора будет сохраняться на диске.
mkdir cache
mklink /j z:\Tester\cache cache

rem Временный RAM-Drive, чтобы на него можно было перенаправить log-папки.
imdisk -a -o awe -s 3 M -m Y: -p "/fs:ntfs /q /y /v:MT5Tester_Logs"

mkdir y:\logs
mklink /j Tester\logs y:\logs

mkdir y:\logs0
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3000
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs y:\logs0

mkdir y:\logs1
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3001
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs y:\logs1

mkdir y:\logs2
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3002
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3002\logs y:\logs2

mkdir y:\logs3
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3003
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs y:\logs3

mkdir y:\logs4
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3004
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3004\logs y:\logs4

mkdir y:\logs5
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3005
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3005\logs y:\logs5

mkdir y:\logs6
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3006
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3006\logs y:\logs6

mkdir y:\logs7
mkdir Tester\Agent-127.0.0.1-3007
mklink /j Tester\Agent-127.0.0.1-3007\logs y:\logs7

rem Убили временный RAM-Drive
imdisk -D -m Y:


Après cela, les fichiers journaux ne sont pas créés. À l'œil, je n'ai pas encore remarqué de décalages de la part du testeur. Cela semble être une bonne solution.

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

Services. Vous travaillez déjà ?

fxsaber, 2019.06.07 06:37

Rédaction d'un service utile 
// Сервис проверяет наличие корректной папки Tester.
#property service

input string inFolderName = "Tester";

#include <WinAPI\fileapi.mqh>
#include <WinAPI\handleapi.mqh>

#define  GENERIC_WRITE                    0x40000000
#define  CREATE_ALWAYS                    2
#define  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL            0x00000080
#define  FILE_FLAG_OVERLAPPED             0x40000000

bool FileIsInvalid_WinAPI( const string FileName )
{
  const HANDLE hFile = CreateFileW(FileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);      
  const bool Res = (hFile != INVALID_HANDLE);
  
  if (Res)
  {
    CloseHandle(hFile);
    
    DeleteFileW(FileName);
  }
    
  return(Res);
}

void OnStart()
{
  const string FileName = TerminalInfoString(TERMINAL_PATH) + "\\" + inFolderName;

  if (!FileIsInvalid_WinAPI(FileName + "\\" + __FILE__))
    MessageBox(FileName + " is invalid!");  
}


Lors du lancement du terminal, un avertissement apparaît immédiatement si le dossier Tester est manquant.


Une grande aide si Tester sur RAMDrive devrait être là.

 

Le bogue suivant ne cesse de se manifester. Qui a le même problème ?

Après avoir exécuté la génétique, les résultats de l'optimisation apparaissent.

En examinant les résultats de l'optimisation, pour chaque résultat, nous effectuons un seul passage de ce résultat dans le testeur pour vérifier la régularité de la courbe, etc.

Après plusieurs runs de singles à partir des "résultats d'optimisation" exacts, le single run se plante et seule la surcharge du terminal aide, c'est-à-dire que le single run ne démarre pas, le bouton de démarrage ne réagit pas (aucune action lorsque j'appuie dessus). En même temps dans le journal normal écrit quelque chose comme - pass (et il y a un "numéro" par exemple pass 14, pass 255, etc.) Cela fait déjà 3 ans que j'en ai marre, quand parfois après 4-8 runs avec 1 résultat génétique je dois redémarrer le terminal, charger à nouveau l'historique des résultats de test et ensuite recommencer les runs à partir de celui-ci.

N'importe qui peut reproduire à partir de ce que j'obtiens - Faites de la génétique, et fouillez dans les résultats de la génétique pour des courses uniques. Parfois le testeur échouera rapidement et parfois il échouera des dizaines de fois (mais moins souvent).
Askr:

N'importe qui peut reproduire à partir de ce que j'obtiens - Faire de la génétique, et fouiller autour des séries uniques dans les résultats de la génétique. Parfois le testeur échoue rapidement et parfois il échoue des dizaines de fois (mais moins souvent).

Je travaille beaucoup avec le testeur. Mais je ne me souviens pas d'un tel comportement.

 
Askr :


Je suis également un utilisateur fréquent des testeurs de stratégie.

Je n'ai pas rencontré la situation que vous avez mentionnée.

Le problème que j'ai rencontré est que, dans la plupart des cas, je n'ai pas pu obtenir les résultats corrects du test à partir de la tâche d'optimisation.

Cependant, tous les tests individuels sont corrects.

Cela n'a rien à voir avec l'optimisation génétique ou l'optimisation complète, la plupart des tâches d'optimisation retournant simplement des résultats ridicules.

Probablement lié à un mécanisme de gestion du cache ou de la mémoire, le testeur de stratégie a eu une ou plusieurs erreurs graves dans la fonction d'optimisation à partir de la version 2280.



Je suis également un utilisateur fréquent des testeurs de stratégie.

Je n'ai pas non plus rencontré la situation que vous évoquez.

Le problème que j'ai rencontré était que, dans la plupart des cas, je ne pouvais pas obtenir les bons résultats de test à partir de la tâche d'optimisation.

Cependant, tous les tests individuels sont corrects.

Cela n'a rien à voir avec l'optimisation génétique ou l'optimisation complète, la plupart des tâches d'optimisation retournant simplement des résultats ridicules.

Probablement lié à une sorte de mécanisme de gestion du cache ou de la mémoire, à partir d'une version antérieure à 2280, le testeur de stratégie présentait un ou plusieurs bogues sérieux dans la fonction d'optimisation.

 

Je refais un test à court terme et j'écrirai un peu plus à ce sujet. Cela fait longtemps que je n'ai pas testé moi-même de gros volumes.

Peut-être que les dernières versions sont plus stables, je n'ai pas pu le trouver, sur l'ancienne version (2085) assez rapidement répétée. Le vrai départ n'est pas complètement arrêté, juste à certaines lignes, les résultats du test n'ont pas commencé de quelque manière que ce soit.

Encore une fois, ce n'est pas tout à fait le problème que j'ai écrit ci-dessus, mais c'est une option.

Par exemple, j'ai obtenu l'information suivante sur le build 2085.

Quelqu'un peut-il déchiffrer ce qui est écrit dans le journal de l'agent ?

J'ai compris que le problème pouvait venir des agents.

1 попытка

2020.03.02 21:37:50.947 Core 1  connection closed
2020.03.02 21:37:53.773 Tester  single pass 7043 started
2020.03.02 21:37:53.799 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3002
2020.03.02 21:37:53.800 Core 1  connected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  disconnected
2020.03.02 21:37:53.803 Core 1  connection closed

журнал агента

2020.03.02 21:37:53.802 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:37:53.910 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:37:53.910 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:37:55.524 127.0.0.1       prepare for shutdown

2 попытка


то же что и в 1 попыткен/убралось/.

журнал агента

2020.03.02 21:40:07.936 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:40:08.044 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:40:08.044 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:40:09.925 127.0.0.1       prepare for shutdown

Oui, c'est le cas dans les journaux.

    2020.03.02 21:58:24.589	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:28.488	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:28.489	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:28.491	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:28.492	Core 1	connection closed
2020.03.02 21:58:30.090	Core 1	connecting to 127.0.0.1:3000
2020.03.02 21:58:30.091	Core 1	connected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	disconnected
2020.03.02 21:58:30.095	Core 1	connection closed

2020.03.02 21:58:24.503 Tester  EURUSD,H1: 24313 ticks, 6171 bars generated. Test passed in 0:00:00.112.
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  242 Mb memory used including 1.41 Mb of history data, 64 Mb of tick data
2020.03.02 21:58:24.503 Tester  log file "C:\***************\20200302.log" written
2020.03.02 21:58:24.503         test Experts\***************.ex5 on EURUSD,H1 thread finished
2020.03.02 21:58:28.491 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:28.599 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:28.599 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.095 Network additional connect from 127.0.0.1
2020.03.02 21:58:30.203 Network previous connect context not freed
2020.03.02 21:58:30.203 127.0.0.1       cannot accept connect, agent is busy
2020.03.02 21:58:30.493 127.0.0.1       prepare for shutdown

J'ai déjà écrit ici au sujet de ce problème :

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2485#comment_12092720

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2486#comment_12118579

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page3#comment_12072667

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2483#comment_12072438

https://www.mql5.com/ru/forum/315556/page12#comment_12342692 d'ici 2093

