Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 33
Les caches précédentes sont-elles génétiques ?
Oui.
De même, j'effectue toujours une optimisation au lieu d'une seule passe.
Oui.
Les tics artificiels sont-ils générés différemment aujourd'hui qu'auparavant ? (Simulation = tous les ticks)
Après le démarrage, le testeur prend un long moment pour compter quelque chose et remplir la RAM, et ce n'est qu'ensuite qu'une seule passe commence.
Il semble avoir été plus rapide avant
Oui, je vois. Nous allons arranger cela.
Est-il possible de faire en sorte que les ordres en attente et les ordres SL/TP placés au prix actuel soient exécutés sur le tick actuel ?
Reproduction d'un bug avec une valeur vide dans les paramètres d'intuition.
1. Assemblez l'EA :
2. optimiser les deux paramètres :
3. Décochez enam et optimisez seulement x :
4. Chargez le 1er cache d'optimisation, puis le 2ème cache d'optimisation, lancez une seule exécution à partir des résultats. Au lieu de -1, nous obtenons INT_MAX:
Pertinent pour tous les enums commençant par -1.
Veuillez ajouter des millisecondes à la sortie du temps partout dans le Visualiseur.
Vous devez créer entièrement votre propre sortie d'information afin de déboguer le mode potik.
Quel est l'intérêt d'afficher l'heure locale dans le Visualiseur ?
Quel est l'intérêt d'afficher l'heure locale dans le Visualiseur ?
Je ne le regarde jamais non plus. Mais il prend un espace utile...